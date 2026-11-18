Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Tại tọa đàm, các đại biểu trao đổi về công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo; vai trò của chức sắc, chức việc trong vận động tín đồ tham gia các phong trào thi đua; trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích và xây dựng nếp sống văn minh tại các cơ sở thờ tự.

Đại diện các tổ chức tôn giáo, ban quản lý di tích, chức sắc, chức việc và người có uy tín trên địa bàn tham dự hội nghị. Ảnh: MT

Một trong những nội dung trọng tâm là gắn bảo tồn di tích với xây dựng môi trường văn hóa đô thị. Theo đó, các ý kiến đề xuất cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và ban quản lý di tích cần phối hợp với chính quyền, MTTQ đẩy mạnh vận động người dân giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy; thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, lễ hội. Việc tu bổ, tôn tạo di tích phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ các yếu tố gốc, tránh ảnh hưởng đến giá trị lịch sử, văn hóa.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Thanh ghi nhận những đóng góp của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, ban quản lý di tích và nhân dân trong hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn truyền thống văn hóa địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện và các phong trào tại khu dân cư. Đồng thời, ban quản lý, người trông nom di tích và cộng đồng nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ di sản, xây dựng mỗi cơ sở thờ tự thành điểm sáng về văn hóa, cảnh quan và nếp sống văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cũng yêu cầu chính quyền, MTTQ và các cơ quan chuyên môn chủ động gặp gỡ, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Những kiến nghị tại tọa đàm cần được cụ thể hóa thành chương trình phối hợp, xác định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Lãnh đạo thành phố, phường tặng quà lưu niệm các vị tu sĩ, chức sắc, chức việc, đại diện các tổ chức tôn giáo và ban quản lý di tích. Ảnh: MT

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động ký kết phối hợp giữ gìn cơ sở thờ tự văn minh, sạch đẹp giữa đại diện MTTQ, chính quyền, các tổ chức tôn giáo, ban quản lý di tích và Ban công tác Mặt trận. Nội dung phối hợp hướng tới phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nếp sống văn minh.