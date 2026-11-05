Nghĩa Đô lan tỏa văn hóa thượng tôn pháp luật từ cơ sở

Theo báo cáo, năm 2026, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Nghĩa Đô được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Phường đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật với hơn 4.500 lượt người tham dự; lồng ghép tuyên truyền qua hơn 200 buổi sinh hoạt của các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ và tổ dân phố.

Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Lê Mạnh Tiến trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích suất sắc. Ảnh: MT

Cùng với đó, phường xây dựng 7 tài liệu tuyên truyền với 29.000 bản, tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống như pháp luật về bầu cử, Luật Thủ đô, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Bên cạnh hệ thống truyền thanh, bảng tin điện tử, mạng xã hội, phường tổ chức phát trực tiếp các hội nghị tuyên truyền pháp luật trên trang Facebook “Nghĩa Đô 360”, giúp người dân tại các khu dân cư thuận tiện tiếp cận thông tin. Mô hình “Cầu thang pháp luật” tại các chung cư, nhà tập thể tiếp tục được duy trì thông qua các video, tệp âm thanh tuyên truyền.

10 cá nhân tiêu biểu được phường khen thưởng. Ảnh: MT

Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cũng thu hút đông đảo người dân tham gia. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật và Văn hóa tuân thủ pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” năm 2026 ghi nhận 1.263 bài thi hợp lệ, trao 5 giải tập thể và 18 giải cá nhân. Đặc biệt, tại cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia, phường Nghĩa Đô có 2.131 bài dự thi, đứng thứ 3toàn thành phố về số lượng bài tham gia.

Không chỉ chú trọng tuyên truyền, công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả trong giải quyết những mâu thuẫn phát sinh tại cộng đồng. Hiện phường có 50 tổ hòa giải với 320 hòa giải viên. Trong năm, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải thành công 27 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến vệ sinh môi trường, hoạt động kinh doanh, xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần giữ gìn đoàn kết, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Ông Trần Xuân Tân, Trưởng phòng Nội vụ phường Nghĩa Đô phát biểu hưởng ứng. Ảnh: MT

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, ông Trần Xuân Tân, Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp phường Nghĩa Đô nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân trong chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Theo ông Trần Xuân Tân, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đời sống hằng ngày của người dân. Trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến thực chất trong thực thi công vụ.

Cùng với đó, phường tiếp tục đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng hiệu quả các nền tảng số; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chi bộ và tổ dân phố để đưa kiến thức pháp luật đến từng khu dân cư.

Tại Hội nghị, phường đã trao khen thưởng cho 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.