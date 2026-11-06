Nghĩa Đô: 867 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng
Ngày 6-11, Đảng bộ phường Nghĩa Đô tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026).
Trong đợt này, Đảng bộ phường Nghĩa Đô có 867 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm; 24 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm; 10 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng các đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 đến 45 năm tuổi Đảng.
Do số lượng đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đông, Lễ trao tặng diễn ra cả ngày, tổ chức tại 2 địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Nghĩa Đô.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Hồng Sơn gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như quá trình xây dựng, phát triển của Thủ đô và đất nước.
Đề cập nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, năm 2026 là năm quan trọng trong triển khai các nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trước yêu cầu phát triển mới, Đảng bộ phường xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phấn đấu xây dựng phường Nghĩa Đô “Xanh - Văn minh - Hiện đại - Nhân dân hạnh phúc”.
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay, cần biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, nêu cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân.
Đại diện các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Giang Mạnh Quyển bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Theo đồng chí, Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu, cống hiến mà còn nhắc nhở mỗi đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nghia-do-867-dang-vien-duoc-trao-tang-truy-tang-huy-hieu-dang-1764633.html