Nghĩa cử đẹp của một cựu chiến binh

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh phường Trị An trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng (bìa trái) về công tác phong trào của hội.

Tạo dựng cơ nghiệp từ mở lò gạch

Năm 1993, vợ chồng ông Hùng, bà Thoa xin nghỉ việc cơ quan nhà nước và bắt tay ngay vào dựng lò gạch thủ công tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu trước đây (nay là khu phố Vĩnh An 2, phường Trị An), vốn khi ấy là nơi vắng người ở, xung quanh chỉ là ao, vườn rẫy. Lò gạch đỏ lửa và cho ra những viên gạch đỏ au. Gạch tốt, ông bà đem bán. Gạch cháy cong, không đạt chất lượng, vợ chồng ông dùng xây chuồng trại nuôi heo, gà, vịt.

Lò gạch thủ công của vợ chồng ông Hùng nung được khoảng 10 ngàn viên/mẻ, mỗi tháng được 2 mẻ gạch. Từ các khâu: nhào đất, in, đốt, bóc gạch và cả củi đốt, ông bà không thuê công thợ hoặc mua để nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu vào. Nhờ mỗi mẻ gạch được tạo ra từ công sức, vợ chồng ông Hùng dùng hết số tiền lãi bán gạch đầu tư cho chuồng trại nuôi cá, heo, gà, vịt nên kinh tế dần khá lên.

Thời điểm những năm 1993-2010, những viên gạch thủ công của ông Hùng, bà Thoa luôn là giấc mơ về một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của nhiều gia đình và các hội viên cựu chiến binh (CCB) trong thị trấn Vĩnh An. Là người lính từng làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia (1977-1982), ông Hùng không ngần ngại bán thiếu, bán giá rẻ cho người dân, hoặc tặng gạch cho các hộ gia đình khó khăn, hội viên CCB trong các chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương do địa phương và Hội CCB thị trấn Vĩnh An trước đây phát động.

Nhu cầu gạch trong xây dựng ngày một cao, lò gạch thủ công của vợ chồng ông Hùng không đáp ứng đủ. Chính vì vậy, ông bà đã dồn hết vốn liếng mở rộng quy mô bằng cách bỏ ra trên 3 tỷ đồng để đầu tư dàn máy trộn đất, in gạch và lò nung theo công nghệ mới (lò gạch Hoffman), công suất 1 triệu viên/tháng, tương đương 10 lò thủ công.

Mở rộng quy mô sản xuất, đồng nghĩa với việc vợ chồng ông Hùng, bà Thoa phải tính toán đến việc thuê công thợ và lo nơi ăn ở cho họ. Ông Hùng cho biết: Lò gạch của vợ chồng ông tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động/tháng. Người có gia đình và con nhỏ đi kèm thì vợ chồng ông lo chỗ ở, giấy tờ tạm trú, học hành.

Thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động các lò gạch Hoffman, hiện vợ chồng ông Hùng đã ngừng làm gạch.

Những ngôi nhà tình thương, đồng đội do Hội CCB phường Trị An hỗ trợ cho các hội viên gặp khó khăn về chỗ ở trước đây đều có những “viên gạch nghĩa tình” của vợ chồng ông Hùng góp sức. Đó là những viên gạch kết nối tình đồng chí, đồng đội, tuy không cùng quê, không chung chiến hào nhưng gặp nhau nơi vùng đất Trị An giàu truyền thống cách mạng. Ông NGUYỄN ANH TUẤN, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Trị An

Tích cực hỗ trợ phong trào địa phương

Sự đồng lòng vượt khó của vợ chồng ông Hùng giúp kinh tế gia đình ông ngày càng khá giả, các con tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Vợ chồng ông còn được các cấp hội CCB, người cao tuổi Trung ương, địa phương tặng nhiều giấy khen, bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi; công tác từ thiện, nhân đạo.

Ông Lâm Văn Tính (ở phường Trị An) bộc bạch: “Năm 2002, vợ chồng tôi xin làm lò gạch, được vợ chồng ông Hùng bố trí chỗ ở, việc làm và lo hồ sơ để các con tôi được tiếp tục đến trường. Nhờ đó, vợ chồng tôi có thu nhập ổn định, còn tiết kiệm mua được mảnh đất nhỏ. Sau đó, lại được vợ chồng ông Hùng, bà Thoa hỗ trợ cho gạch xây dựng được ngôi nhà. Nghĩa cử đó, vợ chồng tôi không bao giờ quên”.

Còn ông Lê Tư (khu phố Vĩnh An 2) bày tỏ: Con hẻm 217, đường Quang Trung, khu phố Vĩnh An 2 khang trang như hiện nay là có phần đóng góp rất lớn của vợ chồng ông Hùng khi bỏ ra số tiền trên 100 triệu đồng cùng người dân, địa phương xây dựng tuyến hẻm đạt tiêu chí sáng, sạch, đẹp, an toàn. Ông Hùng dù tiết kiệm trong chi tiêu cá nhân, nhưng luôn rộng rãi với các phong trào của xóm, đoàn thể nên ai cũng quý.

Dù lò gạch nay không còn đỏ lửa nữa, vợ chồng ông Hùng vẫn giữ thói quen chăm vườn, ao và quan tâm đến hoạt động giúp nhau giữa các hội viên CCB, người cao tuổi qua mô hình Câu lạc bộ Sản xuất, kinh doanh ở khu phố Vĩnh An 2 do ông Hùng làm chủ nhiệm. Hiện tại, ông bà vẫn là “địa chỉ” tin cậy của tổ chức hội CCB, người cao tuổi khi vận động ủng hộ các phong trào như: khuyến học, thanh niên lên đường nhập ngũ, vì người nghèo, lũ lụt…

“Từng là bộ đội Cụ Hồ, khi gặp khó khăn phải nỗ lực vươn lên bằng nghị lực của chính mình. Thành công thì giúp đỡ, hỗ trợ những người gặp khó khăn, bắt đầu lập nghiệp. Giúp cho cá nhân hay phong trào địa phương kêu gọi và phát động đều là việc tốt nên vợ chồng tôi luôn sẵn sàng” - Ông Hùng tâm niệm.