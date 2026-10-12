Nghĩa cử đẹp của du khách nước ngoài tại Đà Nẵng

Ngày 12.10, Công an phường Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp hỗ trợ trao trả tài sản bị đánh rơi cho một du khách nước ngoài, qua đó lan tỏa nghĩa cử đẹp về sự trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng du lịch.

Dưới sự chứng kiến của Công an phường Ngũ Hành Sơn, chị Anna trao trả tài sản cho anh Hasan Burser

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 11.10, chị Anna, quốc tịch Ukraina, hiện sinh sống tại phường Ngũ Hành Sơn, nhặt được một chiếc ví trên đường. Không tìm được chủ nhân, chị đã mang chiếc ví đến trụ sở Công an phường để giao nộp, nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm người đánh rơi.

Tiếp nhận tài sản, cán bộ trực Công an phường kiểm tra giấy tờ bên trong và xác định chủ nhân chiếc ví là anh Hasan Burser, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng.

Công an phường sau đó nhanh chóng liên hệ với khách sạn, thông báo và mời anh Hasan Burser đến nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Công an phường Ngũ Hành Sơn, anh Hasan Burser đã nhận lại đầy đủ giấy tờ cùng số tiền gồm 3.300USD và 4 triệu đồng. Nhận lại tài sản ngay trong đêm, anh bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn chị Anna và các cán bộ, chiến sĩ công an đã tận tình hỗ trợ.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Anna cùng tinh thần tận tuỵ của lực lượng công an cơ sở không chỉ giúp du khách nhanh chóng tìm lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

Những nghĩa cử giản dị nhưng ý nghĩa ấy góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện và mến khách.