Nghĩa cử cao đẹp từ những giọt máu hồng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, chương trình tiếp nhận được 348 đơn vị máu.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, chương trình thu hút 390 người đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận được 348 đơn vị máu, trong đó có gần 200 đơn vị máu loại 350 ml. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Những nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên đã góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức chung tay vì sự sống. Qua đó, chương trình tiếp tục góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, nhân văn, nơi tình yêu thương được nối dài bằng những hành động thiết thực.