Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía xã Nghi Xuân có các đồng chí: Phạm Chí Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Hoàng Hữu Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Bùi Việt Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), Đồng Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên), Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Lễ hội Đền Chợ Củi năm 2026

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân nhấn mạnh, lễ hội là dịp để tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống; đồng thời kết nối, quảng bá hình ảnh quê hương Nghi Xuân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch địa phương.

Đồng chí Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân phát biểu khai mạc lễ hội

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Xuân đã thực hiện nghi thức đánh trống khai hội, chính thức mở đầu Lễ hội Đền Chợ Củi năm 2026.

Đồng chí Phạm Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Xuân đánh trống khai hội

Ngay sau nghi thức khai hội, đại biểu và người dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Kết nối di sản - Hội tụ chốn linh từ”.

Chương trình được dàn dựng thành 3 phần gồm: “Mạch nguồn di sản - Trầm hương linh tự”, “Sắc màu hội mới” và “Đức Thánh giáng trần”. Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như dân ca Ví, Giặm, hát chầu văn, ca trù, chèo, dân ca Quan họ Bắc Ninh và ca Huế đã tạo nên không khí trang trọng, đặc sắc cho đêm khai hội.

Đền Chợ Củi là địa chỉ văn hóa tâm linh nổi tiếng của Hà Tĩnh, thờ Đức Quan Hoàng Mười, từ lâu thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến dâng hương, chiêm bái.

Lễ hội Đền Chợ Củi năm 2026 góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia, gìn giữ bản sắc văn hóa tín ngưỡng truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Nghi Xuân đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Mở đầu là Phần 1: “Mạch nguồn di sản - Trầm hương linh tự”

Các tiết mục dân ca Ví, Giặm, hát chầu văn, ca trù, chèo, dân ca Quan họ Bắc Ninh và ca Huế lần lượt được trình diễn, mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật đa sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

Đêm khai mạc khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, mở đầu mùa lễ hội với những kỳ vọng về một năm mới bình an, may mắn