Nghị viện châu Âu ủng hộ hoãn áp dụng quy định về khí methane

Tháng 9, Ủy ban châu Âu đề xuất lùi một năm thời hạn áp dụng các quy định yêu cầu nhà nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt theo dõi, báo cáo lượng khí methane phát thải, nhằm hạn chế rò rỉ loại khí nhà kính có tác động đáng kể đến tình trạng Trái Đất nóng lên.

Theo kế hoạch ban đầu, các quy định này dự kiến có hiệu lực từ năm 2027. Tuy nhiên, một số nghị sĩ cho rằng việc trì hoãn một năm là chưa đủ, đồng thời thúc đẩy phương án lùi thời điểm áp dụng đến năm 2030. Nhiều quốc gia sản xuất nhiên liệu hóa thạch, trong đó có Mỹ, cũng phản đối các quy định này.

Phương án trì hoãn cần được các quốc gia thành viên EU thống nhất tại cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 28/10. Sau đó, đại diện Nghị viện châu Âu và các nước thành viên sẽ tiến hành đàm phán để thống nhất thời điểm áp dụng quy định nói trên.

Hiện các nước thành viên EU vẫn có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Pháp ủng hộ phương án lùi thời hạn thực hiện thêm một năm, trong khi Italy và Cộng hòa Séc muốn hoãn áp dụng quy định đến năm 2030.

EU ban hành quy định về methane vào tháng 5/2024 nhằm kiểm soát lượng phát thải từ ngành năng lượng, trong đó yêu cầu các nhà nhập khẩu cung cấp thông tin về phát thải trong quá trình sản xuất nhiên liệu.