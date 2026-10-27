Nghị viện BRICS thúc đẩy đối thoại, tạo cơ hội cho giới trẻ

Phát biểu tại Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12, ông Birla nhấn mạnh các nghị viện cần chủ động thu hẹp khác biệt, xây dựng đồng thuận và tạo môi trường thuận lợi để thanh niên đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Theo ông, xung đột khu vực, chiến tranh, bất ổn kinh tế, căng thẳng thương mại, khủng bố và biến đổi khí hậu đang khiến thế giới đối mặt với nhiều bất trắc. Trong bối cảnh đó, đối thoại, ngoại giao và hợp tác có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.

Với vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân, các nghị sĩ có thể trở thành cầu nối tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, giảm căng thẳng quốc tế và thúc đẩy các giải pháp hòa bình, mang tính xây dựng đối với những thách thức toàn cầu, ông Birla nhấn mạnh.

Đề cập vai trò của giới trẻ, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ cho rằng các nghị viện cần lắng nghe nguyện vọng, đồng thời tạo cơ hội và điều kiện để thanh niên phát huy năng lực. Theo ông, đầu tư cho thế hệ trẻ không chỉ là đầu tư vào tương lai của mỗi cá nhân mà còn thể hiện cam kết đối với vận mệnh chung của các quốc gia. Với khả năng tiếp cận ngày càng rộng rãi với giáo dục chất lượng và tri thức công nghệ, thanh niên có nhiều tiềm năng đổi mới, sáng tạo và đóng góp cho xã hội.

Diễn đàn Nghị viện BRICS lần thứ 12 diễn ra trong hai ngày 26-27/10, với sự tham dự của lãnh đạo nghị viện, các nhà lập pháp và đại biểu đến từ các nước thành viên và đối tác BRICS. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Tây Á, khiến Chủ tịch Quốc hội Iran không thể tham dự.