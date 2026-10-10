Nghỉ việc trước tuổi hưu có ảnh hưởng lương hưu không?

Một vấn đề khác nhiều người lao động quan tâm là nếu nghỉ việc trước khi đủ tuổi nghỉ hưu thì thời gian đóng BHXH trước đó có còn được tính hay không.

Theo Điều 64 và Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, việc đang làm việc hay đã nghỉ việc không phải điều kiện quyết định quyền hưởng lương hưu. Yếu tố quan trọng là người lao động có đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian tham gia BHXH hay không.

Đối với trường hợp nghỉ hưu trong điều kiện lao động theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động phải có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động theo Điều 65, thời gian đóng BHXH bắt buộc là từ đủ 20 năm trở lên.

Vì vậy, người lao động nghỉ việc trước khi đến tuổi hưu không đương nhiên mất quyền hưởng lương hưu. Khi đủ tuổi và đủ thời gian tham gia BHXH theo trường hợp tương ứng, người lao động vẫn có thể được giải quyết chế độ.

Theo Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 được nguồn dẫn, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng phụ thuộc vào số năm tham gia BHXH, với mức tối đa 75%.

Đối với lao động nam, nếu đóng BHXH đủ 15 năm thì tỷ lệ hưởng là 40%; sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 1%. Khi đủ 20 năm đóng BHXH, tỷ lệ là 45%; từ sau mốc này, mỗi năm được cộng thêm 2%, tối đa 75%.

Đối với lao động nữ, đóng đủ 15 năm BHXH được hưởng tỷ lệ 45%; sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, mức tối đa là 75%.