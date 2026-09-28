Nghỉ việc sau hơn 20 năm làm bác sĩ, người phụ nữ về bán bánh bao, thành quả sau 3 năm gây choáng

Theo Changjiang Daily, người phụ nữ này tên Đông Mẫn (Dong Min), 48 tuổi, quê ở Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc. Năm 2023, sau hơn hai thập kỷ làm việc trong ngành y, cô quyết định nghỉ việc để mở một cửa hàng bánh bao tại Vũ Hán.

Quyết định chuyển nghề của Đông Mẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó cô đã có một hành trình dài với nghề bác sĩ. Năm 1999, cô tốt nghiệp Trường Y thuộc Đại học Vũ Hán và bắt đầu công việc tại Thâm Quyến với vai trò bác sĩ sản phụ khoa.

Những chiếc bánh màn thầu vừa hấp xong có lớp vỏ căng bóng, mịn màng như phủ một lớp màng nước mỏng. Ảnh: Changjiang Daily

Sau nhiều năm làm việc, Đông Mẫn trở về Vũ Hán để hỗ trợ mẹ điều hành một phòng khám tư nhân. Khi mẹ nghỉ hưu, hai mẹ con đóng cửa phòng khám rồi trở về quê nhà ở Thiên Môn.

Tại đây, Đông Mẫn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực y tế, đồng thời đảm nhận vai trò người đại diện pháp luật của một cơ sở y tế cộng đồng quy mô nhỏ. Công việc ngày càng khiến cô chịu nhiều áp lực, có những thời điểm phải làm việc với cường độ cao.

Sau hơn 20 năm trong ngành y, Đông Mẫn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi cuộc sống. Năm 2023, cô quyết định rời bệnh viện và bước vào một lĩnh vực hoàn toàn khác: làm bánh bao.

Đông Mẫn bưng một đĩa bánh màn thầu sữa vừa mới ra lò. Ảnh: Changjiang Daily

Trước khi mở cửa hàng, cô dành thời gian đến Sơn Đông và Hà Nam để học cách làm bánh. Với Đông Mẫn, đây không đơn thuần là việc tìm một kế sinh nhai mới mà còn là cơ hội thử sức với công việc mà cô thực sự yêu thích.

Những ngày đầu, việc kinh doanh không hề dễ dàng. Cô phải tự mình chuẩn bị nguyên liệu, nhào bột, làm nhân và hoàn thiện từng chiếc bánh. Công việc bắt đầu từ sáng sớm và kéo dài đến khi cửa hàng đóng cửa.

Thế nhưng, lượng khách dần tăng lên. Những chiếc bánh bao do Đông Mẫn làm được nhiều người biết đến, giúp việc kinh doanh ngày càng khởi sắc.

Đến tháng 7/2026, sau khoảng ba năm chuyển nghề, Đông Mẫn mở thêm cửa hàng thứ hai. Từ một bác sĩ có hơn 20 năm kinh nghiệm, cô trở thành chủ hai cửa hàng bánh bao.

Đông Mẫn trên đường về nhà sau khi khám bệnh cho người dân khi còn làm bác sĩ cộng đồng. Ảnh: Changjiang Daily

Chia sẻ với Changjiang Daily, Đông Mẫn cho biết trước đây khi còn làm bác sĩ, cô thường nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Hiện tại, công việc tại quán bánh bao khiến cô bận rộn và mệt mỏi không kém, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Cô nói rằng dù mỗi ngày đều rất bận, thậm chí mệt mỏi vì công việc, bản thân vẫn cảm thấy vui đến mức không muốn dừng lại.

Câu chuyện của Đông Mẫn gây chú ý bởi sự thay đổi khá bất ngờ trong cuộc đời một người đã dành hơn 20 năm cho ngành y. Ở tuổi 48, cô lựa chọn rời công việc quen thuộc để bắt đầu lại từ những chiếc bánh bao và từng bước xây dựng một công việc kinh doanh riêng.

Đông Mẫn vui mừng khi nhận được những lời khen ngợi của khách hàng trên điện thoại. Ảnh: Changjiang Daily

Từ một nữ bác sĩ, Đông Mẫn giờ đây phải thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bột, làm bánh và phục vụ khách. Dù công việc mới cũng vất vả, cô cho rằng điều quan trọng là bản thân tìm thấy niềm vui trong những gì mình đang làm.