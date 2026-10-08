Nghỉ việc sai quy định: 1 người phải trả lại hơn 1 tỷ, 8 người tiếp tục làm việc

Ngày 8/10, tại họp báo quý III do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thông tin về kết quả rà soát việc giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, sau khi rà soát, đối chiếu với các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, cơ quan chức năng xác định 14 trường hợp không đúng đối tượng hưởng chế độ, chính sách. Trường hợp còn lại bị tính sai thời gian nghỉ hưu trước tuổi, phải điều chỉnh mức hỗ trợ và thu hồi phần kinh phí chênh lệch.

Đối với 14 trường hợp sai đối tượng, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định đưa ra khỏi danh sách phê duyệt. Những người này chưa được cấp kinh phí nên không phải thu hồi tiền. Trong số đó, 3 người đã nghỉ hưu đúng tuổi, 8 người tiếp tục làm việc, 2 người nghỉ việc theo hợp đồng lao động và một người chuyển ngành.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết 8 người tiếp tục làm việc trên thực tế chưa nghỉ việc trước khi quyết định phê duyệt được thu hồi.

Ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ thông tin tại buổi họp báo.

Đối với trường hợp phải điều chỉnh mức hưởng, hồ sơ ban đầu xác định thời gian nghỉ hưu trước tuổi là 7 năm 8 tháng. Qua rà soát, thời gian này được xác định lại còn 2 năm 5 tháng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, việc xử lý hồ sơ trong thời gian gấp dẫn đến sai sót khi xác định thời gian nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp này vẫn đủ điều kiện hưởng chính sách, nhưng mức kinh phí hỗ trợ phải giảm.

Theo đó, khoản hỗ trợ được điều chỉnh từ hơn 2,2 tỷ đồng xuống còn hơn 1,2 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng. UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi, người này đã nộp trả lại đủ số tiền.

Trả lời về phương án tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ Phú Thọ thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường nghiên cứu, rà soát việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Việc nghiên cứu sắp xếp được đặt theo hướng điều chỉnh ở mức cần thiết, phù hợp chủ trương, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Nội vụ Phú Thọ, thời điểm này Trung ương đang xây dựng hướng dẫn liên quan sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngoài ra, theo nghị quyết của Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao xây dựng văn bản hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đối với các địa phương thực sự có nhu cầu, gắn với định hướng hình thành đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân, tiêu biểu.

Bộ Nội vụ cũng được giao hướng dẫn thành lập mô hình đơn vị hành chính đô thị cấp xã trên cơ sở tình hình thực tiễn của các địa phương.

Vừa qua UBND tỉnh Phú Thọ có thông báo nêu rõ quan điểm liên quan đến tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, việc sắp xếp phải được thực hiện thận trọng, khách quan, không sắp xếp cơ học, không tạo xáo trộn không cần thiết.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu khi xem xét phương án phải tính toán đồng bộ nhiều yếu tố về dân số, diện tích, địa lý, lịch sử, văn hóa, giao thông, không gian phát triển, năng lực quản trị và dịch vụ công. Đặc biệt, việc sắp xếp phải bám sát hướng dẫn chính thức từ Trung ương.

Sở Nội vụ Phú Thọ cho hay, trong thời gian chờ hướng dẫn, địa phương được yêu cầu tập trung làm việc, không để những thông tin chưa chính thức ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy.

Khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh, Sở Nội vụ Phú Thọ sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan cùng UBND xã, phường tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Trước mắt Phú Thọ chưa thực hiện ngay việc tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, mà chờ hướng dẫn thống nhất từ Trung ương.