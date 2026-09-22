Nghỉ việc do kiện toàn đội ngũ không thuộc diện áp dụng Nghị định 154

Theo Công văn 9458/BNV-TCBC, trường hợp người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại nhưng nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ thì không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Đại diện Tổ dân phố Đỗ Xá, phường Vị Khê đi kiểm tra tuyến đường nông thôn mới.

Đối với những trường hợp này, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 7031/BNV-TCBC ngày 7/7/2026.

Như vậy, nguyên nhân nghỉ việc là một trong những căn cứ quan trọng để xác định chính sách được áp dụng. Không phải tất cả người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc trong thời gian địa phương tổ chức lại bộ máy đều được giải quyết chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Trường hợp thôn, tổ dân phố có thực hiện sắp xếp, tổ chức lại và người giữ một trong 3 chức danh gồm Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận trở thành dôi dư thì được địa phương xem xét giải quyết theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Ngược lại, nếu thôn, tổ dân phố không thuộc diện sắp xếp, tổ chức lại mà người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do quyết định chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ của địa phương thì trường hợp này nằm ngoài phạm vi áp dụng của Nghị định 154/2025/NĐ-CP.