Nghỉ việc đi du lịch bụi, cô gái Singapore hối hận sau 2 tháng

Nữ du khách chụp ảnh tại Tây Ban Nha.

Sab (32 tuổi, quốc tịch Singapore), một cựu nhân viên văn phòng, quyết định rời bỏ bàn giấy, một mình du lịch vòng quanh thế giới, dành toàn tâm sáng tạo nội dung về du lịch trên đường đi.

Cô không có tiền tiết kiệm hay kế hoạch dự phòng, chỉ mang theo chiếc balo trên lưng nặng 30 kg và một số thiết bị quay, chụp.

61 ngày rong ruổi

Ngày 15/7, Sab lên máy bay sang Na Uy để thực hiện chuyến đi bộ 200 km ở quần đảo Lofoten (Na Uy), ngắm cảnh quan thiên nhiên, gặp gỡ những người lạ từ làng này sang làng khác. Đây là quốc gia đầu tiên trong hành trình du lịch bụi, cô kể trên tờ News.

Tiếp đó, Sab đến Thụy Điển và chinh phục cung đường đi bộ dài Kungsleden. Mỗi ngày, cô thức dậy dưới chân núi, đánh răng bằng nước dưới con suối và trải qua những ngày cắm trại giữa thiên nhiên. Thực phẩm sấy khô và đậu được mua từ một số cửa hàng lân cận. Tại đây, Sab đi bộ tổng cộng 110 km và 6 ngày không tắm.

"Tôi thực sự hạnh phúc khi từ bỏ công việc ở Singapore để ngủ mỗi đêm ở một nơi khác nhau", cô nói.

Sab đi bộ đường dài tại Thụy Điển (ảnh trái) và tận hưởng cuộc sống ở Bồ Đào Nha (ảnh phải).

Rời Thụy Điển, Sab đến Hy Lạp. Cô dần quen với việc trò chuyện trước máy quay và tự dựng video. Tuy nhiên, những hoài nghi về quyết định nghỉ việc bắt đầu xuất hiện, khi số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng vơi đi từng ngày, trong khi công việc sáng tạo nội dung vẫn chưa mang lại thu nhập.

Sab tự trấn an và tiếp tục hành trình đến Tây Ban Nha. Tại đây, tinh thần cô phấn chấn trở lại nhờ năng lượng tích cực từ những người gặp trên con đường đi bộ Camino de Santiago. Sau 5 ngày, khi chạm đến điểm cuối là nhà thờ Santiago de Compostela, cô bật khóc, những cảm xúc bị dồn nén được giải phóng.

Nữ du khách trong những ngày ở Tây Ban Nha.

Đầu tháng 9, Sab thuê một căn hộ ở Bồ Đào Nha để nghỉ ngơi sau hơn một tháng rong ruổi. Cô dành nhiều ngày khám phá những thành phố, ăn món địa phương, tham gia lớp pilates để cân bằng cơ thể. Buổi sáng ở quốc gia này thường bắt đầu bằng việc đi bộ nhẹ nhàng, ngắm bình minh.

Tuy nhiên, sau 61 ngày, Sab thừa nhận cuộc sống xê dịch không đẹp như tưởng tượng.

Muốn quay về nhà

Năm 18 tuổi, Sab từng du lịch một mình, không nhớ gia đình, bạn bè và xem những chuyến đi kéo dài nhiều tháng là biểu tượng của tự do. Nhưng ở tuổi 32, cô lại cảm thấy cô đơn và muốn trở về nhà.

Cô nhớ những điều bình dị ở Singapore, gia đình, nhóm bạn lâu năm và những cuộc trò chuyện sâu sắc. Việc liên tục gặp người mới, phải giới thiệu bản thân 700-800 lần và nói những câu xã giao hời hợt không còn mang lại cho cô sự hào hứng như trước.

Tài chính bấp bênh cũng khiến Sab đau đầu. Khoảng 4-5 ngày, cô lại chuyển từ Airbnb này sang Airbnb khác. Nỗi lo thanh toán hóa đơn khiến cô khó tập trung sáng tạo.

"Nhìn lại, tôi thấy bản thân đã thiếu trách nhiệm khi nghỉ việc mà không có sự chuẩn bị. Hành trình không có điểm tựa rõ ràng, tôi cảm thấy mất phương hướng. Dù vậy, tôi vẫn tự hào vì dám theo đuổi đam mê", nữ du khách bày tỏ.

Sab khi trở về Singapore.

Giữa tháng 9, cô bắt đầu thu dọn hành lý, khi lịch trình ở Bồ Đào Nha kết thúc sẽ trở về nhà. Hiện cô đã có mặt ở Singapore.

Sab không từ bỏ công việc sáng tạo nội dung, bởi bản thân thực sự thích chia sẻ, ghi lại những cảnh đẹp và sẵn sàng dành nhiều giờ dựng video. Tuy nhiên, cô đang cân nhắc tìm công việc bán thời gian hoặc làm từ xa để ổn định trong lúc xây dựng lượng người xem nhất định.

Câu chuyện của Sab nhận được nhiều lời động viên từ người xem. Một số ý kiến cho rằng dám thử sức với điều mình yêu thích rồi nhận ra lựa chọn đó chưa phù hợp không đồng nghĩa với thất bại, mà là cơ hội hiểu rõ hơn về nội tâm của chính mình.

"Khi bạn đang xây dựng một thứ gì đó, bạn nên tin rằng nó sẽ thành công, chỉ cần thêm một chút thời gian", Sab nói.

Phiêu Linh