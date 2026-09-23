Nghĩ về 'Hành trình Công lý và Trái tim'

Gieo mầm hy vọng

Lật mở từng trang sử của 25 năm, nhiều người thấy hình ảnh của những người làm Báo Công lý không chỉ gắn liền với những trang viết về pháp luật, mà còn gắn liền với những dấu chân không mỏi trên hành trình đi tìm công lý, được thắp sáng bằng ngọn lửa của trái tim biết sẻ chia.

Hành trình Công lý và Trái tim đã khơi dậy nội lực, gieo vào những mảnh đời còn chưa may mắn niềm tin, hướng về một xã hội nhân văn, công bằng và tiến bộ

Với những người làm Báo Công lý, thiện nguyện chính là mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim. Nhiều tỷ đồng được quyên góp, hàng trăm mái ấm vững chãi trao tay và những cây cầu dân sinh được xây dựng, hàng ngàn suất quà được trao đi… chính là quả ngọt từ những nhịp cầu nhân ái.

Từ “Công lý của Trái tim” tri ân nạn nhân chất độc da cam năm 2005, “Một thời vọng phu” tri ân những người vợ liệt sĩ năm 2008 cho đến năm 2023 hành trình ấy được mang tên Hành trình Công lý và Trái tim, mạch nguồn nhân văn của những người làm Báo Công lý chưa từng đứt đoạn. Hàng nghìn chiếc xe đạp, hàng vạn suất quà, hàng trăm mái ấm nghĩa tình, với tổng nguồn lực hàng chục tỷ đồng, đã được trao đi trong suốt hành trình 25 năm.

Sau mỗi hành trình, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của người dân là phần thưởng vô giá, tiếp thêm sức mạnh để những người làm Báo Công lý khơi dậy nội lực, gieo vào những mảnh đời còn chưa may mắn niềm tin vững chắc để họ tự đứng vững trên đôi chân của mình, hướng về một xã hội nhân văn, công bằng và tiến bộ.

Hạnh phúc biết bao khi từ sự kết nối của Báo Công lý, những mái trường khang trang đã mọc lên giữa đại ngàn, thay thế cho những lớp học tranh tre nứa lá, thắp sáng ước mơ tìm chữ của đàn em thơ. Ấm áp biết bao khi những ngôi nhà tình nghĩa vững chãi được dựng xây, chở che cho những mảnh đời gian khó qua ngày giông bão. Và xúc động biết bao trước những nụ cười rạng rỡ của các cụ già neo đơn, những giọt nước mắt hạnh phúc của các gia đình chính sách khi đón nhận sự sẻ chia kịp thời.

Không chỉ dừng lại ở miếng cơm vắt áo, Báo Công lý còn mang đến những chiếc cần câu sinh kế, những suất học bổng nuôi dưỡng tương lai, nâng đỡ những phận đời kém may mắn tự lực vươn lên đón ánh bình minh.

Bên cạnh những nhịp cầu nhân ái sẻ chia sinh kế, "Hành trình Công lý và Trái tim" còn là bản hòa ca của lòng biết ơn, là nỗ lực bền bỉ của Chi ủy – Ban Biên tập Báo Công lý nhằm bồi đắp tình yêu quê hương đất nước sâu sắc trong lòng mỗi người làm báo. Dấu chân của đoàn công tác Báo Công lý đã thành kính in đậm trên những "địa chỉ đỏ" thiêng liêng trên khắp dải đất hình chữ S.

"Hành trình Công lý và Trái tim" còn là bản hòa ca của lòng biết ơn, nhằm bồi đắp tình yêu quê hương đất nước sâu sắc trong lòng mỗi người làm báo

Từ những phút giây lặng mình đầy xúc động thắp nén tâm hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Vị Xuyên, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, Lễ tưởng niệm linh thiêng giữa vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, cho đến hoạt động trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc... Mỗi điểm dừng chân không chỉ là một hành trình tri ân, mà còn là một cơ hội để thế hệ hôm nay tự soi mình trước lịch sử hào hùng của dân tộc.

Chính từ ngọn lửa truyền thống ấy, tình yêu quê hương đất nước được khơi sâu, chuyển hóa từ nhận thức thành hành động thiết thực. Những chuyến đi về "địa chỉ đỏ" không chỉ xoa dịu phần nào nỗi đau của quá khứ, mà còn là cách nuôi dưỡng tâm hồn, nhắc nhở những người làm Báo Công lý vững vàng hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền tư pháp nước nhà. Sức mạnh của lòng yêu nước đã hòa quyện cùng lý tưởng nghề nghiệp, để mỗi người làm Báo Công lý ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân.

Trọn vẹn niềm tin, vững bước trên hành trình mới

Những con số biết nói chính là minh chứng cho hành trình nhân ái bền bỉ của Báo Công lý. Chỉ trong năm 2025, Báo đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng 80 căn nhà nghĩa tình tại 19 tỉnh, thành phố với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Dấu chân của những người làm báo Công lý đã in đậm trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ những buổi trao quà an sinh ấm áp tại Bạc Liêu, Đắk Lắk, Quảng Ngãi (cũ), cho đến dải đất mũi Năm Căn (Cà Mau cũ) với hàng ngàn cuốn vở, học bổng và xe đạp nâng bước em thơ tới trường.

Đặc biệt, trước những tàn phá khốc liệt của thiên tai tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, tấm lòng sẻ chia của tập thể cán bộ, phóng viên Báo Công lý lại được nhen nhóm khi quyên góp những ngày lương và sự chung tay của xã hội để mang hơn 40 tấn hàng hóa và hơn 400 triệu đồng tiền mặt kịp thời sưởi ấm đồng bào vùng lũ. Tháng 9/2024, khi bão số 3 để lại những mất mát nặng nề, Báo vận động chuyển tới đồng bào vùng ảnh hưởng hơn 1,5 tỷ đồng cùng hơn 20 tấn hàng hóa. Tại các địa phương ven biển, những phiên tòa giả định về chống khai thác IUU mang pháp luật đến gần ngư dân, và mang cả những suất quà, những chiếc xe đạp, những học bổng cho học sinh khó khăn…

Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh khẳng định Hành trình Công lý và Trái tim luôn là ngọn lửa của tình yêu, sưởi ấm những mảnh đời và thắp sáng niềm tin vào những điều tốt đẹp

Những thành quả ấy không chỉ hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội, mà còn khắc họa sâu sắc hình ảnh một cơ quan báo chí giàu trách nhiệm, luôn trọn vẹn niềm tin với nhân dân.

Đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư, Tổng Biên tập Báo Công lý từng nhiều lần khẳng định: “Trong nhiều năm qua, công tác xã hội từ thiện không đơn thuần là những hoạt động phong trào bề nổi, mà đã trở thành mạch nguồn văn hóa, là hơi thở và là một phần linh hồn của Báo Công lý. Chúng tôi không chỉ bảo vệ công lý, mà còn sưởi ấm cuộc đời bằng sự thấu cảm của tình người. Mỗi ngôi nhà được dựng lên, mỗi suất học bổng trao đi là một lời cam kết hành động, khẳng định người làm Báo Công lý luôn đồng hành, sẻ chia và là điểm tựa tin cậy cho những mảnh đời yếu thế trong xã hội.

Bước sang kỷ nguyên mới, mỗi trang báo, mỗi chuyến đi thiện nguyện sẽ là một viên gạch hồng xây đắp nên niềm tin yêu của nhân dân đối với Báo Công lý và cao hơn là nền tư pháp nước nhà. 25 năm thắp lửa - hành trình ấy không dừng lại, mà đang tiếp nối với một tầm vóc mới, khí thế mới, trọn vẹn với sứ mệnh lan tỏa niềm tin công lý và những điều tốt đẹp đến mọi miền Tổ quốc.”

Báo Công lý đã trở thành nhịp cầu nối những bờ vui. 25 năm là quãng thời gian đội ngũ phóng viên, biên tập viên Báo Công lý tự tôi luyện bản lĩnh, bồi đắp phù sa cho tâm hồn mình. Chính những giọt mồ hôi rơi trên đường làm thiện nguyện, những cái ôm siết chặt của đồng bào vùng lũ đã truyền thêm chất liệu sống động, thổi hồn vào từng trang viết. Nhờ đó, mỗi bài báo không còn là những dòng chữ khô khan của những điều luật, mà lấp lánh tính nhân văn, thấu tình đạt lý, hòa quyện sắt son giữa lý trí và con tim.

Kỷ niệm mốc son một phần tư thế kỷ, tập thể Báo Công lý tự hào nhìn lại một chặng đường đã qua – một chặng đường không chỉ có vinh quang của nghề nghiệp mà còn có quả ngọt của lòng nhân ái. Hành trình phía trước còn dài, những mảnh đất gian khó vẫn đang vẫy gọi những bàn tay sẻ chia. Song, với ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt, Báo Công lý sẽ tiếp tục những chuyến đi không mỏi, để Hành trình Công lý và Trái tim luôn là ngọn lửa của tình yêu, sưởi ấm những mảnh đời và thắp sáng niềm tin vào những điều tốt đẹp.