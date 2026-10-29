Nghĩ về giới hạn của tăng trưởng giữa lòng Sơn Đoòng

Đứng giữa lòng Sơn Đoòng, tôi tự hỏi, nếu có thêm nhiều du khách muốn đến, liệu mình có nên đón hết?

Nghe qua, câu hỏi ấy có vẻ đi ngược lại bản năng làm kinh doanh. Mở doanh nghiệp, ai chẳng muốn tìm kiếm nhu cầu, mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu. Nhưng với du lịch, có những giá trị quý giá vì chúng ta không thể tạo thêm lần nữa. Đó là sự nguyên sơ của hang động, nét tĩnh lặng trên vùng vịnh hay nhịp sống bình yên của cộng đồng bản địa. Mất đi rồi, bao nhiêu tiền cũng chẳng mua lại được.

Lắng lại giữa không gian ấy, tôi nhớ về doanh nhân Bạch Thái Bưởi. Hơn một thế kỷ trước, ông dám dấn thân vào ngành vận tải đường thủy khi người Việt hoàn toàn yếu thế trước các đối thủ ngoại quốc. Bằng sự sáng tạo, thấu hiểu khách hàng, trọng dụng nhân tài và giữ trọn chữ tín, ông đã gầy dựng nên một thương hiệu mang đậm bản sắc Việt. Tinh thần ấy truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hành trình làm du thuyền di sản của LuxGroup sau này.

Cụ Bạch Thái Bưởi dạy tôi lòng can đảm để ra khơi. Còn Sơn Đoòng nhắc tôi rằng muốn đi thật xa, người lãnh đạo phải biết tôn trọng những giới hạn. Hai trải nghiệm tưởng như rất khác nhau nhưng cùng gợi mở năm bài học cho con đường phát triển của LuxGroup.

Ông Phạm Hà, Chủ tịch LuxGroup trong chuyến khám phá hang Sơn Đoòng

Biết dừng là một năng lực kinh doanh

Người làm du lịch thường trăn trở làm thế nào để tăng lượng khách. Rất ít người lùi lại một bước để nghĩ xem điểm đến này có thể chịu tải bao nhiêu khách mà vẫn giữ nguyên sức hút ban đầu.

Con sông đâu đơn thuần mang giá trị vận tải. Dòng nước ấy gánh vác cả cảnh quan, sinh kế, ký ức và môi trường sống của bao thế hệ. Ngôi làng cũng chẳng phải phông nền di động cho du khách chụp ảnh. Trong từng căn nhà là các gia đình, nét tập quán lâu đời và quyền tự quyết tương lai của người dân.

Một điểm đến vừa nổi tiếng, áp lực mở rộng sẽ xuất hiện dồn dập. Thêm chuyến, tăng phòng, mở dịch vụ nghe qua đều hợp lý trên bảng tính lợi nhuận. Bảng tính ấy lại chẳng hề ghi nhận sự yên bình bị đánh mất, lượng rác thải cộng đồng phải gánh chịu, hay cảm giác xa lạ của người dân ngay trên mảnh đất quê hương.

Tôn trọng giới hạn hoàn toàn khác với việc bài xích tăng trưởng. Việc này thúc đẩy doanh nghiệp tìm con đường phát triển bền vững hơn. Chúng tôi chọn tăng giá trị cho mỗi trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú, ủng hộ sản phẩm địa phương và giữ trọn chất lượng thay vì chạy đua số lượng. Trong phân khúc cao cấp, sự tiết chế tạo nên khác biệt rất lớn. Du khách không đi xa hàng ngàn cây số đến một nơi tuyệt đẹp rồi phải chịu cảnh chen chúc chẳng khác gì ở thành thị.

Tôi tin sự sang trọng thực sự bắt đầu khi chúng ta dành đủ khoảng không cho con người và thiên nhiên được sống trọn là chính mình.

Khát vọng cần một hệ thống thực thi

Tôi vốn say mê những ý tưởng lớn. Ký ức về chuyến đi biển thuở nhỏ hay hình ảnh những con tàu chở chở câu chuyện văn hóa Việt hôm nay luôn làm tôi tin rằng tiềm năng sông nước quê hương còn rất rộng mở.

Dẫu vậy, một con tàu chẳng thể rẽ sóng chỉ nhờ cảm hứng. Đằng sau khoảnh khắc thư thái của du khách trên hải trình là khối lượng công việc khổng lồ: khảo sát tuyến đường, kiểm định thiết bị, theo dõi thời tiết, huấn luyện thủy thủ đoàn cùng vô số phương án dự phòng. Dịch vụ nhìn càng nhẹ nhàng mượt mà, bộ máy vận hành phía sau càng đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối.

Tầm nhìn về chuỗi hành trình sông nước Việt Nam cũng vậy. Để du lịch đường thủy nước nhà thực sự ghi dấu ấn trên bản đồ quốc tế, doanh nghiệp phải bắt đầu từ các yếu tố cốt lõi như nhân sự, tiêu chuẩn an toàn, chất lượng đội tàu, năng lực tài chính, trách nhiệm môi trường và sự gắn kết với địa phương.

Cụ Bạch Thái Bưởi ngày trước nhìn ra cơ hội trên sông nước, song ông cũng dành nhiều công sức nghiên cứu thị trường nhằm điều chỉnh dịch vụ vừa vặn với nhu cầu hành khách. Người làm kinh doanh hôm nay tránh nhầm lẫn giữa một câu chuyện hay và một mô hình vận hành tốt. Câu chuyện truyền cảm hứng thu hút du khách tìm đến lần đầu nhưng chính năng lực thực thi mới giữ chân họ quay trở lại.

Tại LuxGroup, chúng tôi rèn luyện song song hai yếu tố: trí tưởng tượng cho những hải trình khác biệt và kỷ luật sắt để trọn vẹn lời hứa mỗi ngày.

Đội ngũ LuxGroup

Đi xa cần nhiều người dẫn đường

Thời gian đầu, nhịp tăng trưởng của doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào sức bật của người sáng lập. Sự tập trung ấy giúp LuxGroup tạo dựng nền móng. Dẫu vậy, khi mọi quyết định lớn nhỏ đều chờ đợi một người phê duyệt, chính người đứng đầu sẽ trở thành điểm nghẽn cản bước tổ chức.

Tôi học được rất nhiều từ cách cụ Bạch Thái Bưởi đặt trọn niềm tin vào đội ngũ cộng sự người Việt giỏi nghề. Đi qua Sơn Đoòng, bài học về niềm tin ấy lại thêm phần thấm thía. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc, người dẫn đường giỏi đến đâu cũng khó thông thuộc mọi lối đi. Chọn nghe theo kinh nghiệm của người am tường địa hình, tin vào đồng đội và duy trì nhịp bước chung mới là quyết định sáng suốt nhất.

Tại LuxGroup, chúng tôi hướng đến mô hình “ngôi nhà của những công ty nhỏ vĩ đại”. Mô hình này vượt xa khái niệm mở thêm chi nhánh hay đăng ký thêm thương hiệu. Mỗi đơn vị thành viên cần một thuyền trưởng am hiểu thị trường, kiểm soát tốt dòng tiền, vững vàng về chất lượng và đủ bản lĩnh thử nghiệm cái mới. Công ty mẹ giữ vai trò khung định hướng, làm rõ giới hạn tự quyết, các khoản đầu tư cần thảo luận tập thể và những rủi ro phải báo cáo khẩn cấp.

Việc trao quyền tránh dừng lại ở lời kêu gọi suông. Doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ dữ liệu, công cụ, thẩm quyền và điểm tựa vững chắc cho nhân sự khi vấp phải bài toán khó. Một tổ chức thực sự trưởng thành khi người đứng đầu mỉm cười tự hào trước những quyết định đúng đắn mà mình không trực tiếp nhúng tay vào.

Giữa chốn thâm sơn cùng cốc, người dẫn đường giỏi đến đâu cũng khó thông thuộc mọi lối đi.

Chữ tín được chứng minh trong lựa chọn khó

Ngành du lịch tràn ngập những lời hứa hoa mỹ về tôn trọng văn hóa, đặt con người ở vị trí trung tâm hay bảo vệ môi trường. Bản thân tôi cũng từng dùng các thông điệp ấy. Điều đó buộc tôi phải tự vấn bản thân mỗi ngày xem các nguyên tắc này có thực sự hiện diện trong từng quyết định kinh doanh hay không.

Doanh nghiệp có dám thẳng thắn khuyên khách bỏ qua một trải nghiệm chưa phù hợp? Có sẵn lòng trả mức giá tương xứng cho đối tác địa phương? Có kiên nhẫn dành đủ thời gian cho nhân sự học nghề? Hoặc dám điều chỉnh một tour đang thu lợi nhuận tốt khi nhận ra nó bắt đầu gây áp lực quá tải lên cộng đồng bản địa?

Kinh doanh thời nào cũng cần chữ tín, như tinh thần cụ Bạch Thái Bưởi từng theo đuổi. Ngày nay, cam kết đó còn mở rộng tới nhiều bên gồm du khách, đội ngũ nhân viên, nhà cung cấp, cộng đồng địa phương và cả những thế hệ tương lai.

Lợi nhuận đóng vai trò quan trọng. Thiếu lợi nhuận, doanh nghiệp chẳng thể trả lương tốt, tái đầu tư đội tàu hay nâng cấp chất lượng dịch vụ. Dù vậy, phương cách tạo ra lợi nhuận mới quyết định di sản doanh nghiệp để lại. Một dịch vụ hoàn toàn mất đi giá trị cao cấp nếu sự thoải mái của du khách đổi bằng sự kiệt sức của người lao động hay sự tàn phá môi trường xung quanh.

Nhiều lựa chọn đúng đắn kéo theo chi phí gia tăng trong ngắn hạn. Thực tế này chưa bao giờ dễ dàng. Chính những áp lực ấy lại là thước đo chân thực nhất cho các giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp theo đuổi.

Sự sang trọng thực sự bắt đầu khi chúng ta dành đủ khoảng không cho con người và thiên nhiên được sống trọn là chính mình.

Thành công đo bằng vẻ đẹp còn lại sau cuộc hành trình

Lâu nay, người làm du lịch thường đo đếm hải trình bằng những vùng đất khách từng đặt chân đến. Riêng tôi, thành quả của mỗi chuyến đi lại nằm ở những giá trị ở lại phía sau.

Đó là một hướng dẫn viên cứng cáp thêm tay nghề. Là người nghệ nhân có thêm thu nhập kèm niềm tự hào về truyền thống. Là vị khách mang về sự thấu hiểu sâu sắc hơn về đất nước Việt Nam. Là dòng sông giữ nguyên dòng nước trong lành và cộng đồng bản địa mỉm cười vẫy gọi chào đón ngày đoàn tụ.

Từ tinh thần doanh nhân Bạch Thái Bưởi, tôi vun đắp niềm tin vững chắc vào khả năng làm chủ sông nước của người Việt. Trải nghiệm tại Sơn Đoòng lại nhắc nhở tôi rằng những báu vật thiên nhiên tồn tại không phải để riêng phục vụ tham vọng của con người.

Tôi kỳ vọng những con tàu của LuxGroup truyền tải câu chuyện văn hóa Việt qua thiết kế, ẩm thực, nghệ thuật và sự chân tình. Nhắc đến di sản đồng nghĩa với việc chung tay gìn giữ di sản ấy. Trách nhiệm đó phải thấm sâu vào từng sản phẩm, cách thức vận hành và thước đo thành công của tập thể.

Khát vọng vươn xa đưa thương hiệu Việt khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu chưa bao giờ tắt trong tôi. Chỉ là sau chuyến thám hiểm Sơn Đoòng, tôi nhận ra đi xa chưa hẳn đã là đi thật nhanh. Có những thời điểm doanh nghiệp phải dừng bước lắng nghe, bẻ lái đổi lộ trình để bảo vệ thiên nhiên, hoặc chậm lại để kéo đồng đội cùng tiến bước.

Đích đến cuối cùng không nằm ở những cột mốc đã chinh phục. Điều đọng lại niềm tự hào sâu sắc nhất chính là những người bạn đồng hành sát cánh, cùng diện mạo nguyên vẹn, rạng rỡ của những vùng đất ta từng đi qua khi cuộc hành trình khép lại.