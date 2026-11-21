Thông tin ban đầu, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra vụ việc nghi là xâm nhập trái phép vào Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC).

NCIC được các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, bang và địa phương sử dụng để lưu trữ, chia sẻ thông tin về lệnh truy nã, tiền án tiền sự và xác minh lý lịch.

Hiện FBI chưa phản hồi chính thức trên truyền thông.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ xâm nhập thứ hai nhằm vào hệ thống của FBI trong những tháng gần đây. Tháng 9 vừa qua, một nhóm có tên "ShinyHunters" xâm nhập trang web tuyển dụng của FBI, làm lộ lọt dữ liệu của các nhân viên đang công tác cũng như cựu nhân viên của cơ quan này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ danh tính những người đứng sau vụ tấn công cũng như mức độ ảnh hưởng đối với dữ liệu được lưu trữ.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng ghi nhận vụ tấn công mạng vào đầu tuần, làm dấy lên lo ngại các thông tin nhạy cảm có thể đã bị rò rỉ.

Nguồn tin dẫn lời quan chức USDA cho biết ngày 19/11, Bộ này đã thông báo với các nhân viên rằng tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống hỗ trợ thanh toán cho nông dân.

Thời gian gần đây, Mỹ liên tiếp ghi nhận các sự cố công nghệ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều ngân hàng, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và hệ thống kiểm soát không lưu thuộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).