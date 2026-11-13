Nghi vấn Thủ tướng Israel Netanyahu muốn tấn công Iran để giữ quyền lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nghị sĩ Gadi Eisenkot trong sự kiện ở Jerusalem ngày 10/11. (Ảnh: AP)

Trong bức thư gửi ngày 11/11, ông Gadi Eisenkot yêu cầu Thủ tướng Netanyahu không đưa ra các quyết định lớn về an ninh quốc gia trong giai đoạn chuyển giao quyền lực, đồng thời tránh những "bước đi nguy hiểm có thể hoãn lại cho tới khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức".

Ông Eisenkot cũng đề nghị Tổng Chưởng lý Israel Gali Baharav-Miara hỗ trợ bảo đảm ông được cập nhật thường xuyên về tình hình an ninh, để có thể thực hiện vai trò giám sát một cách hiệu quả.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu bác bỏ những cảnh báo này, khẳng định "mọi quyết định của chính phủ đều được đưa ra hoàn toàn dựa trên các cân nhắc an ninh, và có sự phối hợp đầy đủ với giới chức quốc phòng".

Những lo ngại của ông Eisenkot xuất hiện khi ông đang cố gắng tập hợp đủ số ghế trong quốc hội, để thành lập chính phủ mới.

Cuối tuần qua, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho phép ông Eisenkot thành lập chính phủ, với thời hạn ban đầu là 4 tuần.

Trong khi đó, ông Netanyahu kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc do chính ông lãnh đạo, để đối phó với mối đe dọa từ Iran.

Thủ tướng Netanyahu, người vẫn điều hành đất nước trong thời gian chuyển giao, cho rằng Iran đang tìm cách khôi phục năng lực hạt nhân. Theo ông, cách duy nhất để loại bỏ mối đe dọa này là lật đổ chính quyền Tehran.

Tuyên bố đó làm dấy lên lo ngại rằng nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel có thể sử dụng hành động quân sự nhằm cản trở quá trình chuyển giao quyền lực.

Ông Dror Shalom, cựu lãnh đạo Cục Chính trị - Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cho rằng việc thay đổi chính quyền Iran là một nhiệm vụ phức tạp, và một cuộc không kích mới sẽ không thể đạt được mục tiêu đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cùng ông Netanyahu phát động chiến dịch tấn công Iran vào cuối tháng 2, gần đây có vẻ không mặn mà với việc nối lại chiến sự với Iran, sau khi đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ngày 12/11, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ không cần phải đạt được thỏa thuận với Iran. Phát biểu này làm giảm triển vọng đạt được bước đột phá ngoại giao, nhưng cũng cho thấy Washington không muốn nối lại chiến tranh.

Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn thúc giục Tổng thống Trump tiếp tục các hoạt động quân sự. Nếu Israel hành động đơn phương, quan hệ Mỹ - Israel có nguy cơ tiếp tục xấu đi trong giai đoạn vốn đã căng thẳng.

Cuộc xung đột đã rơi vào tình trạng bế tắc trong nhiều tháng qua, khi cả Washington và Tehran đều chưa sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ cần thiết để chính thức chấm dứt chiến tranh.