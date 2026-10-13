Nghi vấn sau loạt vụ trộm tro cốt Mai Diễm Phương

Theo tờ Sinchew, vụ việc trộm tro cốt cố diva làng nhạc Hoa ngữ Mai Diễm Phương đang gây xôn xao dư luận. Phía gia đình và hội người hâm mộ cho hay hũ tro cốt của nữ ca sĩ, vốn được an vị tại tháp Hải Hội thuộc chùa Bửu Liên trên đảo Đại Nhĩ Sơn, đã mất tích gần ba tháng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, phía cảnh sát đã tích cực điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Truyền thông Hong Kong đặt nghi vấn vụ mất trộm tro cốt này có thể do một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đứng sau giật dây. Ngay cả Lưu Gia Lương và Hướng Hoa Thắng cũng từng là nạn nhân của những vụ trộm tương tự.

Cụ thể, theo tổng hợp từ truyền thông Hong Kong, thủ đoạn của nhóm trộm rất chuyên nghiệp. Chúng thường chọn những đêm có bão và mưa lớn để hành động, cắt lưới sắt, phá hoại hệ thống camera giám sát, sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng cạo lớp keo và cạy linh vị. Sau khi lấy được hũ tro cốt, chúng còn bôi keo lại để khôi phục vẻ ngoài ban đầu, khiến việc kiểm tra thường nhật khó phát hiện bất thường.

Tro cốt của Mai Diễm Phương đã bị trộm cách đây một thời gian. Đến giữa tháng 7 năm nay, khi người hâm mộ đến viếng, họ mới thấy ốc vít tại linh vị của bà bị lỏng và hũ tro cốt đã biến mất nên mới phát hiện vụ việc.

Người thân đăng tải thông báo khẩn về việc tro cốt của diễn viên Mai Diễm Phương bị trộm sau 23 năm bà ra đi. Ảnh: Sohu.

Thực tế những năm gần đây, Hong Kong đã xảy ra nhiều vụ trộm tro cốt của người nổi tiếng. Trong số các nạn nhân có ngôi sao võ thuật Lưu Gia Lương và ông trùm ngành điện ảnh Hướng Hoa Thắng. Sau khi trộm tro cốt, những kẻ gây án gửi ảnh chụp hũ tro cốt cho gia đình nạn nhân để tống tiền.

Vợ của Lưu Gia Lương từng bị yêu cầu trả 60 triệu HKD tiền chuộc tro cốt chồng. Kẻ tống tiền còn đe dọa sẽ “ném tro cốt xuống bồn cầu” nếu không nhận được tiền. Tuy nhiên, thời điểm đó, bà kiên quyết từ chối.

Tương tự, tro cốt của nhà sản xuất phim đình đám Hướng Hoa Thắng từng bị đánh cắp tại khu lưu giữ tro cốt núi Bảo Phúc ở Sa Điền, Hong Kong, vào năm ngoái. Đến tháng 2 năm nay, cảnh sát đã tìm lại được. Sau đó, nhà chức trách bắt giữ các nghi phạm liên quan và thu hồi tro cốt của cả Lưu Gia Lương lẫn Hướng Hoa Thắng.

Sau khi nhiều vụ trộm tro cốt của người nổi tiếng bị phanh phui, dư luận lo ngại khu lưu giữ tro cốt núi Bảo Phúc và chùa Bửu Liên - nơi an nghỉ của nhiều ngôi sao, trong đó có Trương Quốc Vinh và Thẩm Điện Hà - có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của lũ tội phạm. Theo Sinchew, các khu an táng liên quan đang khẩn trương lắp thêm camera giám sát và gia cố hàng rào lưới sắt để tăng cường an ninh.