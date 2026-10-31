Nghi vấn rò rỉ kết quả Quả bóng Vàng 2026, Ban tổ chức mở cuộc điều tra

Theo The Guardian ngày 30/10, tạp chí France Football, đơn vị tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng, đang điều tra những khoản đặt cược bất thường liên quan đến kết quả bình chọn năm 2026. Vụ việc được chuyển tới cơ quan cảnh sát Pháp sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy nhiều tài khoản dự đoán chính xác thứ tự 5 cầu thủ dẫn đầu.

Cuộc điều tra bắt nguồn từ những phát hiện của Upside, một trang tin tại Pháp. Theo đó, 12 tài khoản trên Polymarket, nền tảng dự đoán sử dụng tiền điện tử của Mỹ, đã đặt cược tổng cộng hơn 264.000 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng) trước lễ trao giải diễn ra ngày 26/10.

Điều đáng chú ý là các tài khoản này đều đặt cược vào cùng một kịch bản, theo đó Harry Kane giành Quả bóng Vàng, Kylian Mbappe xếp thứ hai, Lamine Yamal đứng thứ ba, Rodri thứ tư và Lionel Messi thứ năm.

Harry Kane giành Quả Bóng Vàng 2026. (Ảnh: AP)

Kết quả được công bố tại nhà hát London Palladium sau đó hoàn toàn trùng khớp với những dự đoán trên. Nhờ vậy, nhóm tài khoản thu về gần 200.000 USD (tương đương 5,1 tỷ đồng) tiền lãi.

Độ chính xác bất thường khiến giới chức đặt nghi vấn về khả năng thông tin mật liên quan đến kết quả bình chọn đã bị tiết lộ trước thời điểm công bố chính thức.

Ông Raphael Pautard, đồng sáng lập Upside, cho biết nhóm điều tra xác định được 12 tài khoản Polymarket được tạo từ ngày 1/10 đến 20/10. Những tài khoản này có nhiều điểm tương đồng trong cách thức hoạt động, làm dấy lên nghi vấn rằng chúng thuộc quyền kiểm soát của cùng một cá nhân hoặc một nhóm người.

Trong số 12 tài khoản, có 7 tài khoản chưa từng tham gia bất kỳ thị trường đặt cược nào khác. Đáng chú ý, 6 tài khoản thực hiện giao dịch đặt cược đầu tiên chỉ 15 phút sau khi được tạo.

Nhóm điều tra còn phát hiện một tài khoản mua hợp đồng dự đoán Harry Kane chiến thắng với giá 37 xu, sau đó bán lại khi giá tăng lên 67 xu. Số tiền thu được tiếp tục được sử dụng để đặt cược vào những vị trí cụ thể, bao gồm khả năng Lamine Yamal đứng thứ ba.

Chuỗi giao dịch này khiến các nhà điều tra chú ý bởi chủ tài khoản dường như liên tục điều chỉnh chiến lược theo diễn biến của thị trường.

Upside cũng truy vết được một giao dịch liên quan đến nền tảng tại Pháp. Sau khi tiếp nhận dữ liệu blockchain và địa chỉ ví điện tử, nền tảng này được cho là đã xác định được danh tính một cá nhân đứng sau tài khoản tham gia chuyển tiền cho các khoản cược đáng ngờ.

Danh tính người này chưa được công bố. Tuy nhiên, phát hiện trên có thể giúp cơ quan chức năng xác định mối liên hệ giữa các tài khoản và nguồn gốc dòng tiền.

Theo The Guardian, Upside đã chuyển toàn bộ phát hiện tới France Football, tạp chí thuộc sở hữu của Groupe Amaury và tổ chức giải thưởng Quả bóng Vàng từ năm 1956.

Đến chiều 30/10, Upside nhận được xác nhận rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành và cảnh sát Pháp cũng sẽ được thông báo về vụ việc.

Trước lễ trao giải, France Football từng khẳng định chỉ một số rất ít người được biết trước danh tính chủ nhân Quả bóng Vàng. Quy trình bảo mật được áp dụng nhằm ngăn chặn việc kết quả bị tiết lộ trước thời điểm công bố.