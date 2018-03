Nghi vấn 'người đầu thú' không phải thủ phạm tông 4 học sinh

Cơ quan công an đang tập trung làm rõ nghi vấn liệu có đúng người này điều khiển xe thời điểm xảy ra tai nạn hay không trong vụ xe chủ tịch xã tông 4 học sinh.

Chiếc xe gây tai nạn

Sau vụ TNGT tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên khiến 1 học sinh tử vong, hai em khác bị thương, cháu của người sở hữu ô tô đã đến cơ quan công an trình diện và nhận là người điều khiển xe. Tuy nhiên, cơ quan công an cho biết, đang tập trung làm rõ nghi vấn liệu có đúng người này điều khiển xe thời điểm xảy ra tai nạn hay không.

Gây tai nạn, bỏ mặc nạn nhân nguy kịch

Ngày 27/3, PV Báo Giao thông trở lại hiện trường vụ TNGT. Tại vị trí tai nạn, những vệt máu loang của nạn nhân đã được phủ cát xóa mờ nhưng vết phanh xe “cháy xém” nhựa đường vẫn in hằn rõ.

Nhớ lại vụ tai nạn, ông Đoàn, người dân địa phương cho biết: “Tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng “rầm”. Giật mình tỉnh dậy chạy ra ngoài đường tôi ngửi thấy mùi khét nhưng không thấy xe đâu cả. Trong đêm tối là đám đông vây quanh mấy đứa nhỏ vừa bị xe đâm, người đầy máu, chúng tôi nhanh chóng đưa các cháu đến bệnh viện”.

Khoảng 21h45 đêm 23/3, tại Km 30+200, QL38B đoạn qua thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, xe ô tô BKS 29A- 105.65 bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ cùng chiều, gồm em: Bùi Đăng Phát (SN 2001, trú tại tiểu khu 7, thị trấn Vương); Vũ Trọng Nam (SN 2000, trú tại tiểu khu 5, thị trấn Vương); Đoàn Trọng Hùng và Nguyễn Đức Thuận (cùng SN 2000 ở tiểu khu 5, thị trấn Vương) đều bị thương. Trong đó, nạn nhân Phát đã tử vong, hai nạn nhân Nam và Hùng bị thương nặng.

Em Nguyễn Đức Thuận (SN 2000, trú tại tiểu khu 7, thị trấn Vương), một trong 4 nạn nhân của vụ tai nạn may mắn thoát chết vẫn chưa hết hoảng sợ, nhớ lại: “Sau khi chơi điện tử ngoài quán, cháu cùng với Phát, Nam, Hùng đi bộ về nhà. Khi chúng cháu vừa mới qua đường và đi hết phần đường bên phải thì cháu nghe thấy tiếng phanh xe “két” kéo dài với khoảng cách phía sau chừng 6m, ánh đèn xe sáng loáng, loạng choạng. Theo phản xạ, cháu nhảy tránh vào bên trong hộ lan nên không bị đâm nhưng trong chớp nhoáng đã thấy Hùng bị gương xe ôtô quệt mạnh vào người, văng ngã xuống đường. Chiếc xe sau đó đâm trực diện, hất cả Nam và Phát lên mui xe rồi xe phóng nhanh bỏ chạy”.

Nhìn thấy các bạn bị ngất với nhiều vết máu trên người, Thuận hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bấm số cấp cứu 115 nhưng không thấy ai nghe máy. “Lúc này, cháu nhờ các cô chú dùng xe máy chở các bạn đi cấp cứu nhưng vừa đến bệnh viện Phát đã tử vong, còn Nam được chuyển lên Hà Nội cứu chữa. Hùng cũng bị chấn thương đầu, gãy tay và đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh”, Thuận kể tiếp.

Anh Giáp, bố của cháu Vũ Trọng Nam (SN 2000) cho biết: “Hiện cháu Nam đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não, gãy xương tay và chân. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, cháu Nam đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu”.

Trong khi chiếc xe gây tai nạn nát phần đầu và vỡ kính thì Nguyễn Văn Quyền - người tự nhận gây ra vụ tai nạn lại không hề xây xước gì

Xe hỏng nặng, tài xế không xây xước(!?)

Tại cơ quan Công an huyện Tiên Lữ, Thiếu tá Phan Việt Anh, Phó trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan điều tra xác nhận, cơ quan điều tra đã làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Quyền, người đến cơ quan công an cùng phương tiện gây tai nạn và nhận là người điều khiển. Chiếc xe gây tai nạn BKS 29A-105.65 là của ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Bái, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, tại cơ quan công an, đối tượng Quyền cho biết, có mượn xe của ông Thụy vào lúc gần 17h chiều 23/3 để đi Hải Dương mua đồ sửa máy xúc, trên đường về thì gây tai nạn. “Sau khi va vào hộ lan, Quyền đã bẻ lái đâm vào tốp học sinh. Do quá hoảng sợ, Quyền phóng xe về phía TP Hưng Yên cách điểm tai nạn khoảng 4km, tìm bãi đất trống ngồi trấn tĩnh. Đến gần sáng, Quyền về nhà ông chú kể lại chuyện. Đến 9h30 sáng hôm sau, Quyền mang xe đến Công an huyện khai báo vụ việc”, Thiếu tá Bái lược lời khai của Quyền.

Điều đáng lưu ý là theo tìm hiểu của PV tại cơ quan công an, Quyền vốn là là lái xe nhiều năm và hiện cũng đang lái máy xúc, nhưng khi xảy ra tai nạn, Quyền lại tự lái xe bỏ chạy thay vì dừng lại cứu người và giữ nguyên hiện trường.

Một điều bất thường nữa là, ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe được cho là do Quyền điều khiển bị biến dạng phần đầu, đèn xe vỡ, nắp capô hư hỏng nặng, kính trước kính sau vỡ vụn, trong xe vương vãi mảnh kính, xe hết hạn kiểm định từ 7/3/2018. Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của PV về tình trạng của Quyền khi đến trình diện, Thiếu tá Bái khẳng định: “Chúng tôi đã có biên bản kiểm thể và thu giữ bộ quần áo Quyền mặc đến trình diện, cơ thể Quyền hoàn toàn bình thường, không có dấu vết xây xước hay bầm tím do va đập”.

“Cơ quan công an hiện đang tập trung làm rõ nghi vấn liệu Quyền có phải là người lái xe gây tai nạn không”, Thiếu tá Phan Việt Anh khẳng định.

Chủ tịch xã: “Hiện tôi không nhớ gì hết!”

Tại UBND xã Trung Nghĩa lúc 13h30 cùng ngày, Chủ tịch UBND xã ông Phạm Văn Thụy xác nhận với PV chiếc xe BKS 29A-105.65 gây tai nạn là xe của ông và do ít sử dụng nên ông quên không đi kiểm định.

Tuy nhiên, liên quan đến việc có thông tin cho rằng, đối tượng Quyền không phải là người lái xe, cũng như việc cá nhân mình ở đâu thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Thụy cho biết: “Hiện tôi không nhớ gì hết và rất đang rối nên hẹn làm việc sau 1 giờ đồng hồ nữa”(!?).

Sau gần 2 giờ chờ tại trụ sở mà không thấy ông Thụy quay lại, PV đã liên lạc qua điện thoại và nhận được câu trả lời: “Hiện tôi đang bận chưa về được, hẹn sau”. Trả lời câu hỏi của PV về việc có thông tin nghi ngờ ông liên quan đến vụ việc, ông Thụy khẳng định: “Tôi không liên quan”.

Trong khi đó, Thiếu tá Phan Việt Anh cũng cho biết, hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Anh Đức - Hữu Tuấn