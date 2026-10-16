Nghi vấn ngoại tình, người đàn ông ngoại quốc 'xuống tay' với vợ

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, từ năm 2023, thông qua mạng xã hội McMullen Brian Anthony quen biết bà Nguyễn Thị L (SN 1975, ở Hà Nội). Sau đó, Anthony đến Việt Nam sinh sống.

Ngày 24-7-2023, Anthony kết hôn với bà L và ở với người phụ nữ này cùng 2 người con riêng của bà L. Khoảng 18h45 ngày 19-4-2025, khi bà L và Anthony đang ngồi trên giường ở phòng ngủ tầng 2 thì Anthony đọc được tin nhắn của bà L với một số người đàn ông khác.

Ảnh minh hoạ

Nghi ngờ bà L ngoại tình nên giữa Anthony và vợ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Bực tức, bà L đuổi Anthony ra khỏi nhà.

Quá trình “to tiếng”, bị cáo người ngoại quốc và bị hại xô xát, du đẩy nhau quanh phòng ngủ. Bà L dùng móng tay bấm vào mu bàn tay của Anthony gây thương tích. Tức giận vì bị gây thương tích, Anthony liền lấy 1 thanh kim loại hình trụ tròn vụt 1 phát hướng ngang từ phải qua trái trúng vào thân người của bà L làm nạn nhân ngã quỳ gối xuống sàn nhà.

Bà L xin Anthony dừng lại nhưng Anthony tiếp tục vụt 2 phát trúng vào cẳng tay trái và vùng đầu bên trái bà L khiến nạn nhân nằm gục xuống sàn, đầu chảy nhiều máu. Thấy bà L nằm bất động, Anthony bỏ thanh kim loại xuống sàn nhà.

Khi con gái bà L chạy xuống, Anthony liên tục hét lên bằng tiếng Anh “Điên hết rồi" và lấy túi xách, ví của mình ở đầu giường rồi bỏ đi. Hai con bà L gọi xe cứu thương đưa mẹ đi cấp cứu tại bệnh viện.

Kết quả giám định cho thấy, bà L bị vết thương vùng đầu dập não tràn thái dương trái, vỡ xương đình trái lan xuống cánh lớn xương bướm và tràn ô mặt trái. Do được cấp cứu và điều trị kịp thời nên bà L không tử vong nhưng bị tổn hại 59% sức khỏe.

Bà L được điều trị từ ngày 19-4-2025 đến ngày 21-7-2025 thì ra viện. Ngày 20-4-2025, Anthony bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ.