Nghi vấn nam sinh lớp 11 bị bạn đánh tử vong

Ngày 16/10 trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 1 nam sinh 16 tuổi (trú tại TP Hải Phòng, hiện đang học tại Trường Cao đẳng Hàng Hải và đường thủy 1) nghi bạn đánh bị thương dẫn đến tử vong.

Liên quan đến sự việc, Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin ban đầu.

Theo đó, vào lúc 12h ngày 14/10, Công an phường Nam Đồng nhận được thông tin về việc tại trường Cao đẳng Hàng Hải và đường thủy 1 ((địa chỉ Tổ dân phố Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng) xảy ra sự việc mâu thuẫn, xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm học sinh.

Cụ thể nhóm học sinh lớp 11 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kinh Môn (đang theo học nghề tại Trường Cao đẳng Hàng Hải và đường thủy 1) và nhóm học sinh lớp 11 Trường Cao đẳng Hàng Hải và đường thủy 1.

Lễ tang của nam sinh lớp 11 nghi bị bạn đánh tử vong. Ảnh: CTV.

Qua điều tra, xác định N.C.H. (SN 2010, trú tại thôn Bá Nha, xã Hà Đông, TP Hải Phòng, là học sinh lớp 11 Trường cao đẳng Hàng Hải và đường thủy 1) bị thương tích nặng ở vùng đầu.

Công an phường Nam Đồng phối hợp với nhà trường, gia đình đưa H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Quá trình điều tra ban đầu, xác định Đ.P.B. (SN 2010, trú tại Tổ dân phố Minh Hòa, phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng - hiện đang học lớp 11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kinh Môn) là người đánh gây thương tích cho nam sinh H.

Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự đối với Đ.P.B. và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm học sinh có liên quan.