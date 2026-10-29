Nghi vấn 'hoàng tử Lofi' keshi chia tay hôn thê sau khi phát hành đĩa đơn mới

Ngày 23/10, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ keshi chính thức phát hành đĩa đơn mới mang tên MISS ME. Sau khi ra mắt sản phẩm, anh gửi một thông báo điện tử trực tiếp đến hộp thư của người theo dõi. Bức thư nhanh chóng thu hút sự chú ý khi ghi lại những suy ngẫm của nam nghệ sĩ sau thời gian dài kín tiếng.

Nguyên văn bức thư của keshi.

Trong thư, keshi nhìn nhận năm vừa qua là giai đoạn mang nhiều ý nghĩa đối với anh, đi kèm những chuyển biến nội tâm sâu sắc. Nam ca sĩ chia sẻ: “Có những điều thay đổi diễn ra trong âm thầm nhưng lại rất mạnh mẽ cùng một lúc. Tôi tự hỏi bao nhiêu mới là cần thiết, bao nhiêu là điều không thể tránh khỏi, và liệu người còn ở lại sau những năm tháng trôi qua vẫn là chính mình hay đã trở thành một ai khác”. Anh cho biết bản thân đã tìm thấy sự an ủi trước tính “vô thường” và những yếu tố bất định trong cuộc sống.

keshi bộc bạch việc bản thân tìm thấy sự an ủi trước những điều bất định của cuộc sống.

Giải thích về thông điệp của MISS ME, keshi cho biết lời bài hát là mong muốn được biết mình có còn quan trọng với đối phương sau khi chia tay hay không. Ca khúc khắc họa nỗ lực níu giữ những tàn dư của một cuộc tình dù chỉ còn lại nỗi đau. Cuối thư, anh gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến khán giả, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi người hâm mộ đã cho anh không gian riêng để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Chủ đề tan vỡ trong ca khúc cùng những chia sẻ nhiều suy tư trong thư ngỏ đã khiến mạng xã hội xuất hiện nghi vấn rạn nứt tình cảm giữa keshi và hôn thê. Trước đây, chuyện tình cảm của cả hai từng là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác của nam ca sĩ, do đó sự thay đổi trong chủ đề âm nhạc lần này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và thảo luận từ dư luận.

Chuyện tình cảm của cả hai từng là nguồn cảm hứng cho nhiều ca khúc của nam nghệ sĩ.

Dù vậy, các thông tin trên hiện chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía cộng đồng mạng. Cho đến nay, keshi và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi hay thông cáo chính thức nào về tình trạng mối quan hệ của anh. Hiện tại, đĩa đơn MISS ME đã có mặt trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.