Nghi vấn HLV Bồ Đào Nha không muốn vẫn bị ép gọi Ronaldo

Theo tờ A Bola, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) dự đoán rằng Cristiano Ronaldo sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026. Thông tin đã được nhiều tờ báo “thân” Ronaldo đưa tin từ lâu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tuyển chọn huấn luyện viên và lên kế hoạch của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trong quá trình tìm người kế nhiệm cho ông HLV Roberto Martinez, chủ tịch FPF nhận được nhiều yêu cầu từ các ứng viên rằng họ sẽ nhận việc nếu không có Ronaldo. Trường hợp tiêu biểu chính là Mourinho. Nhà cầm quân này từng nổi lên như một ứng viên tiềm năng trước khi chính thức kí hợp đồng với Real Madrid.

Ronaldo rời khỏi trại tập luyện của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cũng theo nguồn tin này, FPF nhận định rằng việc loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát từ chính cầu thủ này. Tuy nhiên, đến sau trận thua Tây Ban Nha, Ronaldo vẫn im lặng và khiến huấn luyện viên Jorge Jesus tiếp tục phải triệu tập ngôi sao sinh năm 1995.

Dù vậy, A Bola cũng dẫn thêm một nguồn tin khác từ chính chủ tịch FPF Pedro Proenca. Bên lề Hội nghị thượng đỉnh bóng đá Bồ Đào Nha, vị lãnh đạo này đề cập đến vai trò của Ronaldo trong triều đại của HLV Jorge Jesus.

“Chúng tôi hiểu rõ mình muốn gì, bao gồm tôi, HLV trưởng và Cristiano Ronaldo. Cậu ấy có vai trò rất quan trọng từ quá khứ cho đến hiện tại, Ronaldo có thể mang lại điều gì cho Bồ Đào Nha. Ronaldo là biểu tượng sau Eusebio và Figo - những người luôn gắn bó mật thiết với Liên đoàn. Ronaldo vẫn luôn thích xuất hiện ở đội tuyển quốc gia và cậu ấy sẽ bắt đầu chu kì mới”, ông Pedro Proenca nói.

Rạng sán 1/10 (theo giờ Việt Nam), Ronaldo gây ra ồn ào lớn khi anh quyết định rời khỏi trại tập luyện của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Mâu thuẫn xuất phát từ việc Ronaldo được HLV Jesus cho khởi động 30 phút nhưng không được vào sân ở trận gặp Na Uy.

Sau đó, đã có những cuộc họp giữa lành đạo FPF, HLV Jesus và Ronaldo. Nhà cầm quân này được cho là đã hứa “xin lỗi công khai Ronaldo”. Nhưng ở buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch, ông Jesus khẳng định giữa bản thân và Ronaldo “không có vấn đề gì” và ông quyết định mọi thứ vì lợi ích của đội tuyển.

Ronaldo nổi giận sau phát biểu này và quyết định ra đi.