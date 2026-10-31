Nghi vấn AI Claude âm thầm chấm điểm tín nhiệm khiến nhiều tài khoản bị khóa vĩnh viễn

Thời gian gần đây, tình trạng các tài khoản dịch vụ AI Claude bị tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn diễn ra với tần suất dày đặc. Phía đơn vị phát triển là Anthropic gần như không đưa ra lời giải thích chi tiết, khiến cộng đồng công nghệ quốc tế, đặc biệt là nhóm người dùng tại Trung Quốc, phải tự xâu chuỗi dữ liệu để tìm ra nguyên nhân đằng sau các đợt truy quét này.

Giả thuyết về hệ thống chấm điểm tín nhiệm tự động

Dựa trên các trường hợp bị khóa thực tế, cộng đồng phát triển đưa ra giả thuyết rằng Anthropic đang vận hành một cơ chế kiểm duyệt ngầm dựa trên thang điểm tín nhiệm. Theo mô hình này, mỗi tài khoản mới khởi tạo sẽ nhận một số điểm mặc định. Điểm số sẽ liên tục biến động dựa trên hành vi sử dụng, dấu hiệu mạng và thông tin phần cứng.

Hệ thống giám sát sẽ tự động kích hoạt lệnh khóa tài khoản ngay khi tổng điểm tụt xuống dưới ngưỡng an toàn quy định. Người dùng thường nhận biết nguy cơ tài khoản bị chấm dứt hoạt động thông qua dấu hiệu bị hệ thống tự động đăng xuất liên tục trong quá trình sử dụng.

Các chỉ số kỹ thuật ảnh hưởng đến độ tin cậy tài khoản

Thông qua việc phân tích dữ liệu từ hàng trăm tài khoản bị quét, người dùng đã tổng hợp những tiêu chí cụ thể có thể tác động trực tiếp đến mức độ rủi ro của tài khoản trên hệ sinh thái Claude.

Nghi vấn kiểm tra an ninh từ công cụ Claude Code

Bên cạnh cơ chế chấm điểm qua hành vi dịch vụ, một giả thuyết khác liên quan trực tiếp đến an toàn thông tin hệ thống được đưa ra bởi người dùng từng bị vô hiệu hóa tới 14 tài khoản. Cụ thể, khi phát hiện các câu lệnh hoặc truy vấn có dấu hiệu vi phạm điều khoản an ninh mạng, Claude Code được cho là có thể kích hoạt quy trình quét sâu.

Quy trình kiểm tra này có khả năng rà soát thư mục người dùng trên máy tính cá nhân. Nếu phát hiện các đoạn mã khai thác lỗ hổng (exploit), công cụ hack hoặc phần mềm phục vụ tấn công mạng đang lưu trữ trong hệ thống, lệnh đình chỉ tài khoản sẽ được thực thi ngay lập tức để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập.

Khuyến nghị cho người dùng nền tảng

Cần lưu ý rằng toàn bộ các cơ chế chấm điểm ngầm hay hoạt động quét dữ liệu cục bộ nêu trên hiện vẫn dừng lại ở mức giả thuyết kỹ thuật do cộng đồng tự đúc kết. Phía Anthropic chưa đưa ra phản hồi chính thức hay công bố tài liệu kỹ thuật xác nhận các chính sách kiểm duyệt này.

Trong bối cảnh chính sách nền tảng ngày càng thắt chặt, người dùng công nghệ nên xem các phân tích trên là tài liệu tham khảo để tối ưu hóa quy trình tương tác với Claude, duy trì môi trường mạng ổn định và sử dụng các phương thức xác thực chính thống nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn dịch vụ.