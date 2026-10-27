Nghi vấn 100 UAV cảm tử Lancet phóng đi, chỉ... 3 chiếc trúng mục tiêu?

Trên chiến trường Ukraine, theo thống kê trong một chiến dịch, đơn vị tác chiến máy bay không người lái Sparta của Nga đã phóng khoảng 100 chiếc UAV cảm tử Lancet nhưng chỉ bắn trúng 3 mục tiêu, thông tin này được một binh sĩ Nga có biệt danh Pavel Gubarev tiết lộ.

Theo đó, số lượng Lancet nói trên đã được sử dụng trong 3 tháng hoạt động của nhóm tác chiến dưới sự chỉ huy của Trung úy Kirill Ozerov, giai đoạn này bắt đầu vào giữa tháng 6/2026.

Binh sĩ Gubarev cho biết, giá thành một chiếc Lancet dao động từ 3 đến 5,5 triệu RUB (37 nghìn - 67 nghìn USD) tùy phiên bản, tuy nhiên bất chấp giá thành cao, kết quả chỉ có 3 mục tiêu bị đánh trúng bao gồm 1 khẩu pháo tự hành, 1 hầm trú ẩn của bộ binh và 1 công sự.

Những gì diễn ra ngoài thực tế khác hẳn các đoạn video tuyên truyền, cho thấy chiếc Lancet luôn đánh trúng mục tiêu, tạo cảm giác như xác suất trúng đích lên tới 100%.

Phần lớn các máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không hoặc tác chiến điện tử Ukraine vô hiệu hóa, trong khi nhiều chiếc Lancet khác bị Quân đội Nga phá hủy do thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị.

Nếu đúng như vậy, bất chấp chi phí đáng kể khi sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lancet, hiệu suất trúng đích của chúng theo dữ liệu được cung cấp lại thấp đến khó tin, khi chỉ đạt vỏn vẹn 3%.

Theo giới thiệu, cái tên Lancet dùng để chỉ cả một dòng máy bay không người lái cảm tử và các phiên bản cải tiến của chúng, loại đạn tuần kích này được sản xuất bởi Công ty Zala Aero của Nga.

Kết cấu khung thân chiếc UAV cảm tử này rất đặc trưng với cặp cánh hình chữ X giúp điều khiển bay và di chuyển. Phần phía trước có một trạm quang học, phần giữa chứa đầu đạn, pin và động cơ điện, còn phần đuôi tích hợp một cánh quạt đẩy.

Khung máy bay không người lái được làm từ vật liệu composite. Khi tác chiến, cần phải triển khai một trạm điều khiển dưới dạng container và một bệ phóng trên ray để UAV cất cánh.

Tầm bay của UAV cảm tử Lancet được thông báo vượt quá 40 km. Thậm chí theo một số ước tính, dựa trên việc so sánh cự ly đến địa điểm mục tiêu bị tấn công, chiếc máy bay không người lái này có thể vượt qua quãng đường dài 50 km.

Máy bay không người lái này được trang bị đầu đạn xuyên giáp KZ-6 nặng khoảng 3 kg, theo những mô tả hiện có, phần chiến đấu được lắp đặt bên trong thân máy bay bằng mút xốp định vị.

Theo Dự án phân tích tình báo nguồn mở Oryx, chi phí của một chiếc máy bay không người lái Lancet vào khoảng 35 nghìn USD, con số này xấp xỉ với ước tính chi phí mà binh sĩ Gubarev đưa ra.