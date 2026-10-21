Nghi túi khí trong đáy giếng khoan phun nước bất thường ở miền Tây

Ngày 21/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long có báo cáo gửi UBND tỉnh này về việc hiện tượng nước phun mạnh bất thường tại giếng khoan của hộ dân trên địa bàn xã Hòa Bình

Theo báo cáo của bà Dương Thị Hường (SN 1953), gần 10h ngày 19/10, /2026, tại khu vực gần cống số 2, tổ 1, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình xảy ra hiện tượng nước phun mạnh bất thường từ giếng khoan của gia đình này. Lúc đó, nước từ giếng khoan phun mạnh liên tục lên khỏi mặt đất, tạo thành cột nước cao ước tính khoảng 15m kèm theo cát, bùn kéo dài khoảng 2 giờ.

Nước phun cao khỏi ngọn dừa tại nhà bà Dương Thị Hường. (Ảnh: An Phương)

Bà Hường cho biết giếng khoan có chiều sâu khoảng 70 - 80 m, được khoan từ cuối năm 2025, dự kiến phục vụ sinh hoạt gia đình và chăn nuôi nhưng chưa sử dụng. Vị trí giếng trước đây là vùng đất trũng, thấp, được gia đình sử dụng đất ruộng và cát để san lấp mặt bằng.

Tại thời điểm đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long khảo sát, giếng khoan được kết cấu ống PVC có đường kính D60 mm, đường kính hố xung quanh giếng khoảng 180 mm; khu vực xung quanh giếng có nhiều cát và bùn; giếng khoan không lắp các thiết bị để khai thác, sử dụng….

Theo nhận định của đoàn công tác, giếng khoan sâu khoảng 70 - 80 m thuộc tầng chứa nước lỗ hổng các trầm tích Pleistocen trên (qp3). Việc phát sinh nước từ giếng khoan phun mạnh lên khỏi mặt đất kèm theo cát, bùn có thể do nguyên nhân từ tác động túi khí.

“Đây là các túi khí hình thành bên dưới mặt đất do quá trình phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ bị chôn vùi; dưới tác động của các nguyên nhân khác nhau (chủ yếu từ quá trình khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất) làm túi khí bị vỡ và khí thoát lên cùng với nước, cát và bùn qua giếng khoan và sẽ ngưng khi khí thoát ra hết”, báo cáo nêu.

Theo lãnh đạo xã Hòa Bình, địa phương này trước đây có phát sinh vài trường hợp tương tự như giếng khoan của bà Hường (có trường hợp kéo dài trong nhiều ngày). Các trường hợp này thường gặp trong quá trình thi công khoan giếng. Tuy nhiên, vụ việc tại hộ Hường xuất hiện hiện tượng này sau khi giếng đã hoàn thành khoan xong gần 10 tháng.

Qua rà soát quy định của Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết, giếng khoan của hộ gia đình bà Hường thuộc trường hợp phải kê khai (trường hợp chỉ sử dụng cho sinh hoạt)/đăng ký (trường hợp sử dụng để phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng không vượt quá 10 m3/ngày đêm) tại UBND cấp xã.

Việc hộ gia đình thi công khoan giếng nhưng chưa thực hiện kê khai/đăng ký/cấp phép đến cơ quan có thẩm quyền là vi phạm quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 26 Nghị định số 290/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.