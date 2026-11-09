Nghĩ từ thao trường, làm vì đơn vị

Sinh năm 1998, quê ở Tây Ninh, Đại úy Ngô Duy Thắng được cấp trên, đồng đội quý mến bởi tinh thần cầu thị, say mê công việc và cách ứng xử hòa nhã. Đồng chí Thắng cho rằng, để làm tốt nhiệm vụ trợ lý tác huấn thì phải thường xuyên nghiên cứu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, học hỏi kinh nghiệm của cán bộ đi trước, rèn luyện khả năng tổng hợp, tham mưu. Cùng với đó, phải bám sát thao trường, nắm chắc tình hình đơn vị, giúp thủ trưởng theo dõi, kiểm tra việc duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện kế hoạch huấn luyện, diễn tập, quản lý quân số, vũ khí, trang bị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

“Trong quá trình công tác, tôi luôn chú ý lắng nghe ý kiến của cán bộ trực tiếp huấn luyện, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc ở đơn vị để kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu cho cấp trên biện pháp giải quyết. Từ những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, tôi cùng đồng đội nghiên cứu sáng kiến với mong muốn giảm bớt vất vả cho bộ đội, giúp đơn vị chủ động tổ chức huấn luyện sát thực tế, bảo đảm an toàn”, Đại úy Ngô Duy Thắng chia sẻ.

Đại úy Ngô Duy Thắng chia sẻ kinh nghiệm tại lớp tập huấn tiểu đội trưởng của đơn vị.

Sáng kiến “Thiết bị tượng trưng tạo giả điều khiển từ xa” do đồng chí Thắng cùng đồng đội nghiên cứu có tính ứng dụng cao. Trước đây, việc tạo giả trong huấn luyện chủ yếu được thực hiện thủ công, cán bộ, chiến sĩ phải có mặt tại mục tiêu nên thời điểm xuất hiện hiệu ứng phụ thuộc vào thao tác tại chỗ. Khi triển khai nhiều mục tiêu cùng lúc, việc hiệp đồng gặp khó khăn, tốn nhân lực và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để khắc phục những hạn chế đó, nhóm nghiên cứu đã chế tạo thiết bị gồm bộ phát và bộ thu tín hiệu kết nối bằng sóng vô tuyến. Người điều khiển có thể lựa chọn điểm tạo hiệu ứng, phát lệnh từ xa và nhận tín hiệu phản hồi. Thiết bị được sử dụng để mô phỏng mục tiêu bị tiêu diệt, tình huống địch sử dụng chất độc hóa học và một số tình huống chiến thuật khác.

Kết quả thử nghiệm, ứng dụng tại Đại đội Công binh 17 của Trung đoàn cho thấy, thiết bị có thể điều khiển độc lập nhiều điểm tạo khói, lửa ở khoảng cách 1-2km, bố trí linh hoạt trên nhiều loại địa hình, hạn chế việc bộ đội phải tiếp xúc trực tiếp với nguồn gây cháy, nổ. Thiết bị có ưu điểm gọn nhẹ, dễ lắp đặt, sử dụng linh kiện phổ biến, thuận tiện cho sửa chữa, bảo dưỡng. Sáng kiến đã được công nhận loại B cấp Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và đang tham gia dự thi cấp Quân khu.

Thiếu tá Võ Minh Hoàng, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Gia Định nhận xét: “Đại úy Ngô Duy Thắng là cán bộ trẻ nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm cao với công việc, đam mê tìm tòi, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện. Đồng chí nhiều năm liền được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào các năm 2021 và 2025”.