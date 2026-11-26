320 đại biểu, hơn 1,2 triệu trẻ em được lấy ý kiến

Quang cảnh buổi gặp mặt báo chí thông tin về Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026. Ảnh: Bảo Lê

Sáng 25/11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các cơ quan liên quan tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026.

Phiên họp diễn ra ngày 5-6/12 tại Hà Nội, với 320 đại biểu trẻ em tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố. Chủ đề năm nay là “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”.

Chủ đề được lựa chọn trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến 1.250.584 trẻ em cả nước. Trong đó, nội dung “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng” nhận được 207.524 lượt bình chọn.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung vào ba nhóm nội dung: bảo đảm môi trường số an toàn; trang bị năng lực số; phát huy giá trị môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Các vấn đề được đặt ra gồm phòng ngừa bạo lực, xâm hại, lừa đảo, thông tin độc hại; bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư; ngăn chặn hành vi lợi dụng AI để giả mạo, gây hại cho trẻ em. Các em cũng sẽ đề xuất giải pháp nâng cao kỹ năng số, xây dựng nền tảng thân thiện và phát huy giá trị tích cực của công nghệ trong học tập, sáng tạo.

Các đại biểu trẻ em tham dự buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Bảo Lê

Trong 320 đại biểu có 237 nữ, 83 nam và 50 em thuộc các dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, lần đầu tiên phiên họp có đại biểu trẻ em khuyết tật tham gia, mở rộng cơ hội thực hiện quyền tham gia cho trẻ em có hoàn cảnh khác nhau.

Hình thức tự ứng cử cũng thu hút 777 hồ sơ, tăng hơn 7 lần so với 104 hồ sơ tại phiên họp năm 2024. Sau sơ loại và phỏng vấn, Ban Tổ chức chọn 15 đại biểu chính thức, đồng thời dự kiến thêm 50 em tiêu biểu tham gia dự thính.

Những điều trẻ em muốn người lớn lắng nghe

Em Lộc Bảo Phúc, học sinh lớp 8A1, Trường Tiểu học và THCS Cốc Pài, xã Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang), Chủ tịch Hội đồng trẻ em cấp xã. Ảnh: Bảo Lê

Internet không ổn định, thiếu thiết bị thông minh và rào cản ngôn ngữ khiến trẻ em vùng cao gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin, tham gia lấy ý kiến. Đây là thực tế được em Lộc Bảo Phúc, học sinh lớp 8A1, Trường Tiểu học và THCS Cốc Pài, xã Pà Vầy Sủ (Tuyên Quang), Chủ tịch Hội đồng trẻ em cấp xã, chia sẻ.

Từ thực tế địa phương, Phúc đề xuất tập huấn cho thành viên Hội đồng trẻ em, tổ chức lấy ý kiến ít nhất hai lần mỗi năm, đưa giáo dục kỹ năng số và an toàn mạng vào hoạt động ngoại khóa. Em cũng mong có thêm tài liệu tuyên truyền song ngữ để trẻ em vùng cao dễ dàng tiếp cận.

Cùng mang đến những trăn trở từ địa phương, em Đinh Khánh Ly, học sinh lớp 7B, Trường TH&THCS Thượng Hóa (Quảng Trị), cho biết nhiều bạn ở vùng biên giới còn rụt rè, thiếu kỹ năng tự bảo vệ, trong khi điều kiện đi lại và tiếp cận thông tin còn hạn chế.

Ly cùng các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị đã duy trì hòm thư “Điều em muốn nói”, tạo cơ hội để các bạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tuyên truyền về quyền trẻ em.

Các đại diện đại biểu trẻ em cùng Ban tổ chức Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” trong buổi gặp mặt báo chí ngày 25/11. Ảnh: Bảo Lê

Trong khi đó, em Lê Tấn Tài, học sinh lớp 6A4, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), đại biểu nhỏ tuổi nhất của đoàn Hà Nội, quan tâm đến thực tế học sinh tiếp cận công nghệ từ sớm nhưng chưa có đủ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ.

Tài mong muốn nhà trường tổ chức các tiết học kỹ năng số qua tình huống thực tế, hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đúng cách và xây dựng kênh hỗ trợ đáng tin cậy khi học sinh gặp nguy hiểm trên mạng. Em cũng đề xuất mở rộng sân chơi văn hóa, thể thao, STEM để trẻ em phát huy năng khiếu, đóng góp ý tưởng vào hoạt động của lớp, trường và liên đội.

“Người lớn cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến trẻ em; nhà trường có thêm những buổi đối thoại, diễn đàn thiếu nhi, hộp thư góp ý để tiếp nhận, phản hồi và biến những đề xuất phù hợp thành hành động cụ thể”, Tài chia sẻ.Để tiếng nói trẻ em không dừng lại ở nghị trường

Bà Nguyễn Thị Mai Thoa, đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thông tin về Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III năm 2026. Ảnh: Bảo Lê

Theo bà Nguyễn Thị Mai Thoa, đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc phối hợp tổ chức phiên họp nhằm thực hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội theo Luật Trẻ em, trong đó có việc thường xuyên lắng nghe ý kiến, kiến nghị của trẻ em.

Bà Thoa nhấn mạnh, xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện cần sự tham gia của cơ quan nhà nước, gia đình, nhà trường, toàn xã hội và chính trẻ em. Ý kiến của các em là cơ sở thực tiễn để cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Bà cũng kỳ vọng Hội đồng Đội Trung ương xây dựng mạng lưới trẻ em nòng cốt, giúp các em hỗ trợ, chia sẻ với bạn bè khi gặp tình trạng bắt nạt, lừa đảo hoặc tiếp xúc thông tin xấu độc trên mạng.

Để chuẩn bị, Ban Tổ chức đã tập huấn cho các đại biểu về hoạt động của Quốc hội, kỹ năng tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, phát biểu, tranh luận và chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Ngày 5/12, các đại biểu tham quan Bảo tàng Quốc hội, dự khai mạc tại Hội trường Diên Hồng và thảo luận tại 10 tổ. Ngày 6/12, phiên họp toàn thể diễn ra tại Hội trường Diên Hồng. Các em đảm nhiệm những vai trò giả định như Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng và đại biểu Quốc hội để điều hành, thảo luận, tranh luận, giải trình và biểu quyết thông qua nghị quyết.

Các kiến nghị của trẻ em sẽ được tổng hợp, gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.