Sự việc xảy ra tại khu vực Gobindaganj, huyện Gaibandha, Bangladesh. Người bị cảnh sát bắt giữ là Rafiqul Islam, bố của chú rể.

Theo thông tin từ The Daily Observer, lễ cưới của Sohan, con trai ông Rafiqul, được tổ chức vào ngày 2/10. Gia đình dự kiến mở tiệc chiêu đãi khách mời vào ngày hôm sau.

Trong lúc nhà trai chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc, Shahidul Islam, 1 người dân địa phương, phát hiện con bò của gia đình bị mất.

Nghi trộm bò để... làm tiệc cưới, bố chú rể bị bắt. Ảnh minh họa

Người đàn ông lần theo dấu chân con vật để tìm kiếm. Dấu vết dẫn ông tới thẳng nhà của Rafiqul, nơi gia đình đang chuẩn bị cho tiệc cưới.

Shahidul cùng người cháu họ tên Anarul kiểm tra và nhận ra con bò đã bị làm thịt chính là tài sản bị mất của gia đình mình.

Tại địa điểm tổ chức tiệc, cảnh sát sau đó thu giữ phần thịt, da và đầu con bò để phục vụ quá trình điều tra.

Việc chủ bò tìm tới nhà khiến 2 bên xảy ra tranh cãi, sau đó dẫn đến xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Rabbi, con trai thứ 2 của Rafiqul, được cho là đã dùng 1 vật sắc nhọn tấn công vào đầu Anarul.

Cú đánh khiến Anarul bị thương nặng. Thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của người này chưa được công bố.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát Gobindaganj nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Rafiqul bị bắt giữ với cáo buộc liên quan đến việc lấy trộm và làm thịt con bò để phục vụ khách trong đám cưới của con trai.

Trong khi đó, chú rể Sohan cùng em trai Rabbi đã rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng tới nơi.

Cảnh sát trưởng đồn Gobindaganj Mahfuz Alam xác nhận vụ việc đã được lập hồ sơ. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra cáo buộc trộm bò, vụ xô xát và hành vi dùng vật sắc nhọn tấn công khiến 1 người bị thương.

Lực lượng chức năng cũng đang truy tìm chú rể Sohan và Rabbi để làm rõ vai trò của những người này trong vụ việc.