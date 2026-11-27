Theo đó, ngày 25-11, Hòa thượng Thích Giác Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Phó Tổng thư ký môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng với chư tôn đức tông môn đã ra chùa Bảo Lâm - cố đô Huế cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh chứng minh, chủ sự nghi thức phất trần trong Lễ di quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Hòa thượng Thích Giác Dũng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Phó Tổng Thư ký tông môn hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm điều hành phiên họp liên tịch về việc tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Giác Quang phụng hành chỉ thị của Đức Pháp chủ, đã khả hứa tham dự Lễ truy niệm và thực thi nghi thức truyền thống thiền môn đối với bậc giáo phẩm tôn túc của Giáo hội.

Dịp này, Hòa thượng Thích Giác Dũng cũng thừa hành Ban Tổ chức Lễ tang cung thỉnh Hòa thượng Thích Giác Đạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa – Nghi lễ Trung ương sám chủ Lễ sơ dạ, cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp theo Thiền môn chánh độ, vào trưa 28-11-2026.

Hòa thượng Thích Giác Dũng và Thượng tọa Thích Giác Hiệp thay mặt tôn phong tổ đình Vĩnh Nghiêm tại chùa Bảo Lâm, cố đô Huế

Được biết, vào lúc 18 giờ ngày 28-11, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sám chủ cử hành nghi lễ thỉnh Giác linh Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch tham yết Phật, Tổ, Bố-tát.

Vào lúc 5 giờ 30 ngày 29-11, Hòa thượng Thích Lệ Trang sám chủ cử hành nghi thức khiển điện – phát hành, sau đó vào lúc 7 giờ sẽ diễn ra Lễ truy niệm của Trung ương Giáo hội, di quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp rời chùa Vĩnh Nghiêm về Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An - TP.Đồng Nai.