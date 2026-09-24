Nghi thức Hà Bá đón dâu đáng sợ thế nào

Út Lan 2 đang tái lập lại sự thống trị của thể loại phim kinh dị tâm linh ở phòng vé. Theo số liệu ghi nhận từ Box Office Vietnam, phim có doanh thu hơn 21,3 tỷ đồng chỉ trong ba ngày cuối tuần, chiếm 34,2% thị phần. Đến sáng 24/9, phim chạm mốc 32 tỷ đồng.

Với sức bán vé này, Út Lan 2 hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh ngôi vị đứng đầu phòng vé trong cuối tuần này, cùng Endgame Encore và Trại buôn người.

Mang tên Út Lan 2 nhưng phim của đạo diễn Trần Trọng Dần xây dựng câu chuyện và hệ thống nhân vật hoàn toàn mới. Khán giả chưa xem Út Lan: Oán linh giữ của không gặp trở ngại.

Út Lan 2 với phần hình ảnh, bối cảnh mãn nhãn.

Nỗi sợ từ không gian sông nước

Nếu phần đầu khai thác câu chuyện ma giữ của, phần hai chuyển sang những nỗi sợ gắn với sông nước Nam Bộ, từ Hà Bá đưa dâu, thủy táng đến những bí thuật liên quan máu rắn.

Câu chuyện bắt đầu khi Đen (Phương Nam) - người đàn ông kiếm sống bằng nghề bắt rắn - tình cờ bắt được con rắn hai đầu. Bất chấp lời cảnh báo về điềm dữ, anh bán nó cho dì Tư (Kiều Oanh), người phụ nữ giàu có trong vùng có sở thích và những bí mật về rắn.

Sau sự việc này, tai họa liên tiếp tìm đến gia đình Đen. Người vợ qua đời, con gái anh có những biểu hiện bất thường, trong khi các hiện tượng chết chóc và bí ẩn cũng lan sang những người xung quanh dì Tư. Hành trình tìm nguyên nhân dần dẫn Đen đến những bí mật cũ của ngôi làng và thế lực được gọi là Hà Bá.

Điểm đáng ghi nhận nhất của Út Lan 2 nằm ở cách tạo dựng không khí tâm linh. Bối cảnh sông nước, rừng cây, những con rạch tối và không gian sinh hoạt của người dân Nam Bộ được khai thác để tạo cảm giác biệt lập.

Nhiều cảnh quay tại U Minh Thượng có vẻ đẹp hoang sơ đồng thời gợi sự bất an, phù hợp câu chuyện kinh dị dân gian mà phim lựa chọn.

Điểm sáng là diễn xuất của dàn diễn viên thực lực.

Những nghi thức tiễn người đã khuất, tiếng hò giữa không gian sông nước và hình ảnh đoàn người xuất hiện trong màn đêm giúp một số trường đoạn mang màu sắc ma mị rõ nét.

Phân đoạn liên quan Hà Bá đưa dâu là ví dụ khi hình ảnh, âm thanh và yếu tố phong tục được kết hợp để tạo cảm giác nặng nề.

Hình tượng rắn cũng được sử dụng xuyên suốt thay vì chỉ làm điểm khởi đầu cho câu chuyện. Con rắn hai đầu, máu rắn và các bí thuật liên quan trở thành sợi dây kết nối những biến cố của các nhân vật. Đây là nhóm chất liệu giúp Út Lan 2 có nhận diện riêng giữa nhiều phim kinh dị Việt dựa nhiều vào ma quỷ và những màn hù dọa quen thuộc.

Phim vẫn sử dụng jumpscare với tần suất khá cao. Một số cảnh phát huy hiệu quả, đặc biệt khi đặt trong môi trường sông nước tối tăm và chật hẹp. Tuy nhiên, khi các cú hù dọa xuất hiện dồn dập, hiệu quả bất ngờ giảm dần. Kỹ xảo liên quan đến rắn cũng chưa đồng đều, đôi lúc phá vỡ cảm giác chân thực mà phần bối cảnh tạo ra.

So với phần trước, cách kể chuyện lần này trực diện và dễ nắm bắt hơn. Các sự kiện chủ yếu phát triển tuyến tính, không buộc người xem phải liên tục ghép nối nhiều mốc thời gian.

Diễn viên Phương Nam có những khoảnh khắc đáng chú ý trong vai Đen. Nhân vật hiện lên như người đàn ông túng quẫn, bám lấy nghề bắt rắn để kiếm sống giữa cảnh nghèo và bệnh tật của vợ. Sau bi kịch gia đình, Đen chuyển từ người chồng bất lực sang người cha phải tìm mọi cách giữ lại đứa con duy nhất.

Những cảnh Đen đối diện với cái chết của vợ hay lao vào vùng sông nước nguy hiểm để cứu con cho Phương Nam nhiều đất diễn nhất. Tuy nhiên nhân vật Đen của Phương Nam chưa thực sự nổi bật.

Nghệ sĩ Kiều Oanh tạo dấu ấn mạnh hơn với dì Tư, nhân vật vừa có quyền lực, vừa che giấu quá khứ liên quan trực tiếp chuỗi biến cố. Cách thể hiện có lúc hơi đậm và mang tính sân khấu, nhưng nữ diễn viên vẫn tạo được sức nặng cần thiết cho một trong những nhân vật quan trọng nhất phim.

Điểm yếu

Út Lan 2 có chất liệu để kể một câu chuyện kinh dị dân gian hấp dẫn, nhưng kịch bản lại là phần bộc lộ nhiều hạn chế nhất.

Bí mật trung tâm không quá khó đoán, trong khi một số thông tin quan trọng đã xuất hiện trong hoạt động quảng bá trước khi phim ra mắt.

Phim đưa vào nhiều ý niệm như món nợ quá khứ, nhân quả, tình thân hay sự trả giá, nhưng mối quan hệ giữa chúng chưa được phát triển đủ chặt. Câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm cho bi kịch và vì sao những người khác phải trả giá chưa được giải thích thật thỏa đáng.

Út Lan 2 mạnh về bối cảnh nhưng vẫn có nhiều điểm yếu.

Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến hồi cuối. Khi nguồn gốc các sự kiện được hé lộ, bộ phim cần một nền tảng nhân vật đủ chắc để biến bí mật quá khứ thành cao trào cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều nhân vật trước đó mới chủ yếu làm nhiệm vụ thúc đẩy cốt truyện, ít có đời sống và mối quan hệ đủ sâu để người xem gắn bó.

Ngay cả Lan - nhân vật gắn với tên phim - cũng chưa có vị trí tương xứng trong toàn bộ câu chuyện.

Sự hạn chế trong xây dựng nhân vật kéo theo vấn đề về diễn xuất. Dàn diễn viên có những gương mặt giàu kinh nghiệm, nhưng không phải ai cũng có đủ chất liệu để phát triển vai. Quan hệ vợ chồng, cha con hay mẹ con phần lớn được xác lập bằng tình huống và lời thoại, thay vì được bồi đắp qua những chi tiết khiến khán giả thực sự cảm nhận được sự gắn kết.

Một số đoạn chuyển cảnh còn đột ngột, nhịp ngày - đêm đôi khi thiếu liền mạch. Cao trào đối đầu với thế lực siêu nhiên cũng đi theo hướng khá quen thuộc, khiến hồi kết khó tạo dư âm tương xứng với phần không khí đã được xây dựng trước đó.