Năm học 2023-2024, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 34,6%, trẻ mẫu giáo đạt 93,6% trên cả nước.

Mức sinh thấp đặt ra yêu cầu thay đổi chính sách dân số

Theo Cục Thống kê, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Việt Nam năm 2025 đạt 1,93 con/phụ nữ, nhích nhẹ so với mức 1,91 của năm 2024 nhưng vẫn thấp hơn ngưỡng sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ (mức cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định trong dài hạn). Hơn nữa, mức sinh có sự phân hóa mạnh giữa các vùng. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 ghi nhận Đông Nam Bộ (1,48 con/phụ nữ) và Đồng bằng sông Cửu Long (1,62 con/phụ nữ) là hai khu vực có mức sinh thấp nhất cả nước.

Mức sinh thấp kéo dài không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, mà là hồi chuông cảnh báo về tốc độ già hóa dân số, nguy cơ thiếu hụt lao động và gánh nặng đè lên hệ thống an sinh xã hội trong tương lai gần. Trước áp lực đó, chính sách dân số buộc phải xoay trục.

Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số số 113/2025/QH15 chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước chuyển chiến lược từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

Không còn gò bó chuyện sinh đẻ, chính sách mới trao quyền tự quyết cho các cặp vợ chồng, đồng thời tung ra hàng loạt cơ chế khuyến sinh: tăng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng cho lao động nữ (10 ngày với nam giới) khi sinh con thứ hai, và mở cánh cửa ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội cho gia đình có từ hai con trở lên.

Tiếp nối chính sách đó, từ ngày 1/1/2027, Nghị định 168/2026/NĐ-CP cũng kích hoạt gói hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở vùng mức sinh thấp hoặc sinh đủ hai con trước tuổi 35.

Những nỗ lực này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ. Thế nhưng, khoảng cách từ giải quyết vấn đề phần ngọn đến tháo gỡ vướng mắc tận gốc của mỗi gia đình trẻ vẫn còn quá xa.

Thay vì sinh hai hoặc ba con, có những cặp vợ chồng lựa chọn tập trung nguồn lực nuôi một con thật tốt.

Khảo sát trên hơn 256.000 người của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (2024-2025) đã làm rõ vấn đề khiến người trẻ chùn bước trước ngưỡng cửa hôn nhân và sinh nở: thu nhập bấp bênh, môi trường làm việc áp lực, chật vật tìm chỗ an cư và nỗi lo sức khỏe.

Bên cạnh đó, khi tiêu chuẩn nuôi dạy con cái thời hiện đại ngày càng khắt khe, quyết định sinh thêm một đứa trẻ không còn là chuyện "trời sinh voi sinh cỏ", mà là một bài toán cân não dài hạn về tài chính, thời gian và cả cơ hội nghề nghiệp của người phụ nữ.

Đặt lên bàn cân thực tế ấy, dễ thấy các chính sách hiện hành mới chỉ dừng lại ở việc giảm bớt "gánh nặng" lúc mới sinh con. Khi kỳ nghỉ thai sản 7 tháng kết thúc, khoản trợ cấp vài triệu đồng chỉ trang trải đủ tiền bỉm sữa trong vài tháng đầu, hành trình dài phía sau sẽ ra sao? Ai đảm nhiệm việc trông trẻ khi cha mẹ quay lại guồng quay công việc, chi phí giáo dục, nhà ở, chăm sóc, y tế,... Làm sao đảm bảo nuôi dạy một đứa trẻ tốt và có đời sống ổn định giữa những biến động chung của nền kinh tế và lạm phát?

Khuyến sinh cần gắn với điều kiện sống của các gia đình

Khả năng tiếp cận dịch vụ giữ trẻ tác động trực tiếp đến việc duy trì việc làm của cha mẹ sau sinh. Số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm học 2023-2024) cho thấy tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 93,4%, nhưng ở lứa tuổi nhà trẻ chỉ đạt 34,6% trên cả nước (tại Đông Nam Bộ là 36,3% và Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 20,3%).

Sự chênh lệch này phản ánh khả năng tiếp cận giáo dục mầm non cho trẻ dưới 3 tuổi còn hạn chế và thiếu đồng đều. Với công nhân tại các khu công nghiệp, việc thiếu nơi gửi trẻ phù hợp về giờ giấc, khoảng cách và chi phí là rào cản lớn để quay lại làm việc.

Cùng với đó là bài toán an cư. Theo Bộ Xây dựng, tính đến tháng 11/2026, cả nước hoàn thành 366 dự án nhà ở xã hội (226.019 căn). Riêng 10 tháng đầu năm 2026, nguồn cung nhà ở xã hội để bán và thuê mua đạt 45.915/80.095 căn theo chỉ tiêu; nhà ở cho thuê đạt 9.028/17.176 căn.

Cung chưa đủ cầu khiến cơ hội tiếp cận nhà ở vẫn rất chật vật. Đơn cử tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (Hà Nội), lượng hồ sơ hợp lệ lên tới 3.654 bộ, cao gần gấp 4 lần quỹ căn phân phối (929 căn). Dù chỉ là một dự án đơn lẻ, con số này cho thấy quyền ưu tiên trên giấy tờ chưa thể đảm bảo chỗ ở ngay lập tức cho các gia đình. Chính sách ưu tiên chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm nguồn cung dồi dào, thủ tục tinh gọn và mức giá vừa túi tiền.

Vì vậy, phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo phải được coi là trụ cột trong chính sách khuyến sinh, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu công nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi thai sản, không phân biệt đối xử với lao động nuôi con nhỏ và tạo điều kiện để nam giới chia sẻ việc chăm sóc gia đình.

Chính sách khuyến sinh cũng cần "may đo" theo đặc thù từng địa bàn: vùng công nghiệp ưu tiên nhà trẻ theo ca kíp và nhà ở giá rẻ; đô thị lớn cần giải quyết bài toán tổng thể giữa chi phí sinh hoạt, trường học và nhà ở xã hội.

Mức sinh khó có thể cải thiện chỉ bằng lời kêu gọi hay một khoản trợ cấp một lần. Chỉ khi các gia đình được tạo điều kiện để an cư, giữ vững việc làm và nuôi dạy con trong môi trường ổn định, mong muốn sinh thêm con mới thực sự trở thành lựa chọn khả thi.