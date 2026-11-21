Khu Kinh tế Nghi Sơn với cảng nước sâu, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và cơ sở công nghiệp quy mô lớn là những điều kiện thuận lợi để nghiên cứu một đầu mối tiếp nhận, tồn trữ và phân phối khí - LNG Hub. Ảnh: Minh Hằng

Hòn Mê - ứng viên sáng giá

Cách bờ khoảng 11km, vùng biển Tây Nam đảo Hòn Mê được khối núi trên đảo che chắn trước sóng và gió mùa Đông Bắc. Vị trí ngoài khơi, cách xa khu dân cư, thuận lợi bố trí bến nhập, bồn chứa và vùng an toàn. Phía trong bờ, Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn với cảng nước sâu, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà máy nhiệt điện và cơ sở công nghiệp quy mô lớn. Hạ tầng cảng, dịch vụ kỹ thuật, nhân lực và nhu cầu nhiên liệu tại chỗ là những điều kiện để nghiên cứu một đầu mối tiếp nhận, tồn trữ và phân phối khí.

Theo đánh giá bước đầu của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, kho cảng LNG Hòn Mê cơ bản phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng năng lượng và quy hoạch của địa phương. Tỉnh đã bố trí khoảng 80ha mặt nước biển ở Tây Nam đảo Hòn Mê cho chức năng kho, cảng LNG. Quy hoạch tỉnh điều chỉnh cũng đã định hướng kho LNG trung tâm tại KKT Nghi Sơn có công suất 7 triệu tấn/năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng phát triển kho cảng tập trung, dùng chung để hạn chế đầu tư chồng lấn.

Triển vọng phát triển kho cảng cũng được đặt ra gắn với nhu cầu nhiên liệu của các dự án điện khí. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện LNG cả nước đạt 22.524 MW, chiếm 9,5 - 12,3% cơ cấu công suất nguồn điện. Tại Thanh Hóa, Nhà máy điện LNG Nghi Sơn có công suất quy hoạch 1.500 MW, dự kiến vận hành trong giai đoạn đến năm 2030. Tỉnh đang nghiên cứu phương án nâng quy mô tổng thể của dự án này lên 4.500 MW. Nhà máy điện LNG Công Thanh, công suất 1.500 MW được quy hoạch vận hành giai đoạn 2031-2035. Cùng giai đoạn này, Nhà máy nhiệt điện LNG Thanh Hóa công suất 1.500 MW được đưa vào danh mục dự phòng phát triển.

Phối cảnh ý tưởng kho cảng LNG với bốn bồn chứa, bến nhập và bến xuất LNG. Ảnh minh họa của Worley Consulting - đơn vị tư vấn.

Về hạ tầng nhiên liệu, Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia định hướng Kho LNG Bắc Trung bộ có công suất 1 - 3 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2026-2030, với địa điểm tiềm năng tại Thanh Hóa hoặc Nghệ An. Đây chính là căn cứ để nghiên cứu phương án Hòn Mê trở thành một trung tâm kho khí của khu vực.

Mới đây, liên danh Tập đoàn Gulf Energy (Thái Lan), Greenwell Energy Việt Nam và các đối tác đã thực hiện các bước khảo sát và nghiên cứu ban đầu. Theo đánh giá, khu vực Hòn Mê - Nghi Sơn hội tụ nhiều yếu tố đáng được nghiên cứu sâu để hình thành một trung tâm tiếp nhận, tồn trữ, tái hóa khí và phân phối LNG.

"Chúng tôi đánh giá Hòn Mê - Nghi Sơn có nhiều tiền đề để nghiên cứu một trung tâm LNG khu vực, như vị trí ngoài khơi gần các tuyến hàng hải và nằm giữa các trung tâm tiêu thụ Bắc bộ - Bắc Trung bộ. Hệ sinh thái cảng biển, lọc hóa dầu, điện và công nghiệp sẵn có; khả năng kết nối bằng đường ống ngầm khoảng 155km về phía Bắc và các nhánh ngắn phía Nam. Kho cảng LNG Hòn Mê đã có trong quy hoạch. Chúng tôi xem đây là những tiền đề tốt để Hòn Mê - Nghi Sơn thực sự trở thành một LNG Hub”, ông Somsak Chutanan, cố vấn Tập đoàn Gulf Energy (Thái Lan), chia sẻ.

Một kho cảng, nhiều "hộ tiêu thụ"

Kho cảng LNG trung tâm có thể tiếp nhận, tồn trữ và tái hóa khí để cấp qua đường ống cho nhiều nhà máy điện và cơ sở công nghiệp. Khi sản lượng qua kho đủ lớn, các hộ tiêu thụ có thể chia sẻ chi phí hạ tầng. Việc tập trung nhu cầu cũng tạo thuận lợi cho đàm phán nguồn cung dài hạn, phối hợp lịch tàu và điều tiết lượng khí theo nhu cầu phát điện.

Phương án đi đường ống cấp khí từ kho khí trung tâm (LNG Hub) ở đảo Mê đến dự án LNG Quỳnh Lập và LNG Nghi Sơn đều có khoảng cách tầm 15km và chi phí xây dựng sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, dưới 50 triệu USD.

Tại hội thảo “Phát triển hạ tầng LNG tại Việt Nam: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách” mới diễn ra ngày 5/11 vừa qua, các chuyên gia nhấn mạnh chiến lược thúc đẩy mô hình trung tâm năng lượng và hạ tầng dùng chung để tối ưu hóa chi phí; tăng cường tính đồng bộ giữa thị trường khí và thị trường điện.

Theo Phó Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương ông Đặng Hải Anh, nhu cầu nhập khẩu LNG phục vụ phát điện dự báo “bùng nổ” trong giai đoạn 2035-2045. Do vậy, Bộ Công Thương định hướng phát triển đồng bộ chuỗi cung ứng, tập trung xây dựng các tổ hợp kho cảng trung tâm kết nối liên vùng thay vì đầu tư nhỏ lẻ. Danh mục dự án tiềm năng trải dài từ Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Vũng Áng, Sơn Mỹ, Thị Vải mở rộng, cho đến hệ thống kho chứa nổi FSRU tại khu vực Tây Nam bộ nhằm quyết liệt đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thực tế, kho cảng LNG Thị Vải của PV GAS, với công suất thiết kế ban đầu 1 triệu tấn/năm, đã cấp khí tái hóa qua đường ống cho hai nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Đây là ví dụ về việc phát triển đồng bộ kho nhập, đường ống và các nhà máy sử dụng khí hiệu quả.

Theo phương án đề xuất kho khí LNG ở Đảo Mê, liên danh Gulf Energy, Greenwell Energy Việt Nam nghiên cứu công suất khoảng 3 triệu tấn LNG mỗi năm ở giai đoạn đầu và có thể mở rộng lên khoảng 6 triệu tấn/năm khi nhu cầu tăng. Vốn đầu tư giai đoạn đầu, gồm kho cảng và hệ thống đường ống, ước khoảng 1,5 tỷ USD.

Liên danh cũng cho biết, phạm vi thị trường tiềm năng mà nhà đầu tư xem xét có thể trải từ Quảng Ninh đến Quảng Trị. Trong đó giai đoạn đầu, tuyến ống dưới biển dài khoảng 155 - 170km hướng về phía Bắc, trước mắt nhắm tới các nhà máy LNG Thái Bình tại Hưng Yên và điện khí LNG ở khu vực Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

“Để dễ hình dung, 3 triệu tấn LNG/năm tương đương nhu cầu nhiên liệu của khoảng 4.000 - 4.500MW điện khí chu trình hỗn hợp vận hành ở mức phụ tải phổ biến. Bên cạnh đó là các doanh nghiệp công nghiệp tại KKT Nghi Sơn và các địa phương lân cận có nhu cầu chuyển sang dùng khí. Khi nguồn khí ổn định cũng sẽ giúp Nghi Sơn thu hút thêm các dự án công nghiệp sử dụng năng lượng sạch hơn", ông Somsak Chutanan, cố vấn Tập đoàn Gulf Energy cho biết.

Về nguồn cung, liên danh đa dạng hóa việc kết hợp hợp đồng mua bán LNG dài hạn với các nhà cung cấp quốc tế có uy tín, trong đó có các nguồn tại Canada cùng với hợp đồng ngắn hạn và mua bổ sung để bảo đảm tính linh hoạt; đồng thời tận dụng dung tích tồn trữ và điều phối lịch tàu tập trung để dự phòng.

Xúc tiến LNG Hub Bắc Trung bộ

Theo lộ trình đề xuất, liên danh Gulf Energy, Greenwell Energy Việt Nam và các đối tác đặt mục tiêu được chấp thuận chủ trương đầu tư vào quý II/2027, ra quyết định đầu tư cuối cùng vào quý IV/2027 và vận hành thương mại vào quý IV/2030.

“Chúng tôi đề nghị tỉnh giao một đầu mối hỗ trợ thủ tục khảo sát Hòn Mê và hành lang tuyến ống; hướng dẫn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở kho cảng đã có trong quy hoạch; cụ thể hóa vùng nước cảng, hành lang tuyến ống trong quy hoạch; phối hợp về luồng tàu, vùng nước, hành lang ống và kết nối với các địa phương, chủ đầu tư hạ nguồn. Về phần mình, chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật, đánh giá đầy đủ an toàn, môi trường, minh bạch thông tin và đồng hành cùng địa phương”, ông Somsak Chutanan, cố vấn Tập đoàn Gulf Energy cho biết.

UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc với các đối tác xây dựng kho LNG trung tâm tại KKT Nghi Sơn.

Ủng hộ mô hình kho cảng LNG tập trung theo nguyên tắc hạ tầng mở, hướng đến mục tiêu bảo đảm các hộ tiêu thụ được tiếp cận bình đẳng và biểu phí được công khai, minh bạch, tại cuộc làm việc cuối tháng 10/2026, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án. Vùng biển Tây Nam Hòn Mê sẽ được ưu tiên khảo sát. Địa điểm và quy mô đầu tư sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả đánh giá tác động môi trường, an toàn và so sánh hiệu quả với các phương án khác, trong đó có kho nổi.

Để có cơ sở xem xét bước tiếp theo, tỉnh Thanh Hóa đang đề nghị các liên danh bổ sung hồ sơ, làm rõ năng lực và vai trò của từng thành viên, thống nhất thông số kinh tế - kỹ thuật và phương án khảo sát. Hồ sơ cũng cần xác định cam kết của “hộ tiêu thụ” khí, phương án thu xếp vốn và nguồn cung chuyển tiếp.

Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện, Thanh Hóa sẽ phối hợp với nhà đầu tư kiến nghị Trung ương xem xét vị trí, quy mô, phân kỳ kho và hành lang tuyến ống liên vùng trong các quy hoạch liên quan; đề xuất sớm ban hành cơ chế hợp đồng mua bán điện đối với điện khí LNG và xin chủ trương Bộ Chính trị định hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia tại KKT Nghi Sơn.