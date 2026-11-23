Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng làm việc cùng Ban Tổng giám đốc PVN (Ảnh: Hiền Anh)

Để hiện thực hóa định hướng này, các dự án cần được kết nối đồng bộ từ nguồn nhiên liệu, kho cảng đến nhà máy và lưới truyền tải.

NỀN TẢNG CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG ĐÃ HÌNH THÀNH

Nghi Sơn đang sở hữu những cấu phần quan trọng của một trung tâm năng lượng: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), các nhà máy nhiệt điện, cảng nước sâu và hệ thống công nghiệp tập trung tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sự hiện diện của các công trình này tạo nền tảng để khu vực tiếp tục thu hút đầu tư vào sản xuất, chế biến và dịch vụ năng lượng.

Một góc Khu kinh tế Nghi Sơn (Ảnh: NSRP)

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có công suất thiết kế khoảng 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Trong 10 tháng năm 2026, nhà máy duy trì công suất vận hành bình quân khoảng 121% công suất thiết kế; từ tháng 8, phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) vận hành ở mức 125%. Sản phẩm của nhà máy đáp ứng khoảng 40% nhu cầu xăng dầu trong nước. Kết quả này cho thấy vai trò của Nghi Sơn trong bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, đồng thời đặt ra nhu cầu duy trì ổn định nguồn nguyên liệu, hạ tầng cảng và hệ thống vận chuyển.

Về điện, khu vực đã có Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 công suất 600 MW và Nghi Sơn 2 công suất 1.200 MW. Các nhà máy này cùng cảng biển, kho bãi và các cơ sở công nghiệp tạo nên một cụm sản xuất có nhu cầu lớn về nhiên liệu, điện và dịch vụ hậu cần. Lợi thế của Nghi Sơn không chỉ nằm ở từng dự án riêng lẻ mà còn ở khả năng tổ chức các mắt xích này thành một hệ thống có kết nối.

Trong định hướng hợp tác với Thanh Hóa, Petrovietnam dự kiến dành khoảng 133.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2027–2032 cho các lĩnh vực như cảng và logistics, kho chứa dầu thô, lọc hóa dầu, hóa chất và phân phối nhiên liệu. Đây là quy mô vốn dự kiến cho các chương trình, dự án trong hệ sinh thái của tập đoàn, không đồng nghĩa toàn bộ số vốn đã được phê duyệt hoặc bố trí cho riêng Nghi Sơn. Trong 10 tháng năm 2026, 12 đơn vị thuộc hệ sinh thái Petrovietnam tại Thanh Hóa ghi nhận tổng doanh thu khoảng 251.300 tỉ đồng và nộp ngân sách nhà nước khoảng 22.480 tỉ đồng, phản ánh quy mô đóng góp kinh tế của chuỗi công nghiệp năng lượng tại địa phương.

LNG HUB HÒN MÊ VÀ DƯ ĐỊA MỞ RỘNG

Một hướng phát triển mới là hình thành hạ tầng nhập khẩu, lưu trữ và phân phối khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Dự án Nhà máy điện LNG Nghi Sơn được đề xuất với công suất 1.500 MW, nhưng đã qua nhiều lần mời thầu mà chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Trước đó, một số doanh nghiệp và liên danh trong, ngoài nước từng bày tỏ quan tâm, như JERA–SOVICO, PV Power–T&T, KOSPO–KOGAS–Daewoo E&C–Anh Phát, Gulf Energy và SK. Việc quan tâm hoặc tham gia tìm hiểu chưa phải cam kết đầu tư; dự án vẫn cần phương án khả thi về vốn, nhiên liệu, hạ tầng và tiêu thụ điện.

Phối cảnh kho LNG Hòn Mê (Ảnh: Đơn vị tư vấn dự án)

Trung Nam, Tập đoàn SK (Hàn Quốc) từng đề xuất nghiên cứu nâng quy mô dự án LNG Nghi Sơn lên tổng công suất 4.500 MW, triển khai theo các giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu 1.500 MW. Các đề xuất địa điểm cũng được đặt ra, gồm khu vực Chuột Chù và phương án tại Khu công nghiệp số 6.

Ở quy mô hạ tầng dùng chung, đề xuất LNG Hub Hòn Mê do Gulf Energy, Greenwell Việt Nam và các đối tác quan tâm nghiên cứu có thể kết nối kho cảng LNG với các nhà máy điện tại Nghi Sơn và khu vực lân cận. Vị trí đảo Hòn Mê cách bờ khoảng 11 km, nằm gần cụm cảng nước sâu và khu công nghiệp Nghi Sơn, đồng thời có điều kiện địa hình giúp giảm ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Khu vực cũng nằm gần các tuyến hàng hải ven biển, thuận lợi cho việc tiếp nhận tàu LNG và phân phối khí tới các trung tâm tiêu thụ ở Bắc Trung Bộ.

Phương án được đề xuất tính đến kho cảng công suất ban đầu khoảng 3 triệu tấn LNG mỗi năm, có thể nâng lên 6 triệu tấn; tổng vốn sơ bộ khoảng 1,5 tỉ USD. Hệ thống đường ống nhánh dự kiến kết nối tới nhà máy LNG Nghi Sơn và Quỳnh Lập, trong đó tuyến đến Nghi Sơn khoảng 15 km; một nhánh hướng ra phía Bắc được nghiên cứu với chiều dài khoảng 155–170 km. Các thông số này mới ở mức đề xuất, chưa phải dự án đã được phê duyệt. Nếu khả thi, hạ tầng dùng chung có thể giúp giảm việc mỗi nhà máy phải đầu tư riêng cảng, kho và hệ thống tiếp nhận nhiên liệu, nhưng cần thống nhất cơ chế khai thác, chia sẻ chi phí và bảo đảm an toàn.

ĐỒNG BỘ NGUỒN ĐIỆN, CẢNG VÀ LƯỚI TRUYỀN TẢI

Trong Quy hoạch điện 8 điều chỉnh và kế hoạch triển khai, Thanh Hóa còn có các dự án LNG được tính toán cho giai đoạn 2030–2035, gồm LNG Công Thanh và LNG Thanh Hóa, mỗi dự án có công suất dự kiến khoảng 1.500 MW. LNG Thanh Hóa được xếp trong danh mục dự phòng, phụ thuộc vào nhu cầu hệ thống, tiến độ chuẩn bị và khả năng huy động nguồn lực.

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Mạnh Cường tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng (Ảnh: Hiền Anh)

Đưa nhà máy vào quy hoạch mới là một phần công việc. Để có thể vận hành, dự án cần cảng tiếp nhận, kho chứa, trạm tái hóa khí, đường ống, hợp đồng cung cấp nhiên liệu và hợp đồng mua bán điện. Lưới truyền tải cũng phải được đầu tư tương ứng. Các tuyến 500 kV được tính toán kết nối khu vực LNG Nghi Sơn với Hưng Yên 2, Quỳnh Lập và giữa LNG Thanh Hóa với Công Thanh nhằm giải tỏa công suất. Tiến độ các tuyến lưới cần đi cùng tiến độ nhà máy; nếu chậm hoặc thiếu khả năng truyền tải, nguồn điện mới khó phát huy hết công suất.

LNG có thể hỗ trợ hệ thống khi nhu cầu điện tăng hoặc nguồn năng lượng tái tạo biến động, nhưng đây vẫn là nhiên liệu hóa thạch. Trong bối cảnh Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại COP26, các dự án khí cần được xem xét như một phần của quá trình chuyển dịch năng lượng, đi kèm kiểm soát phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển năng lượng tái tạo. Hiệu quả của các dự án còn phụ thuộc vào việc nhà máy được huy động ở mức nào, giá LNG và tỉ giá biến động ra sao, cũng như cơ chế phân bổ rủi ro giữa nhà đầu tư, bên mua điện và hệ thống.

Nghi Sơn có cơ sở để hướng tới vai trò trung tâm năng lượng nhờ sẵn có nhà máy lọc hóa dầu, nhiệt điện, cảng biển và cụm công nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, để hình thành một Energy Hub thực chất, các dự án phải được kết nối về nhiên liệu, kho cảng, đường ống, nhà máy và lưới điện; đồng thời cần có nhà đầu tư đủ năng lực, hợp đồng tiêu thụ rõ ràng và cơ chế tài chính khả thi. Quy hoạch tạo dư địa phát triển, còn tiến độ đầu tư và sự đồng bộ giữa các công trình sẽ quyết định Nghi Sơn có thể chuyển từ một cụm công nghiệp năng lượng lớn thành đầu mối năng lượng liên vùng hay không.