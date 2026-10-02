Nghi Sơn chủ động nguồn dầu, duy trì công suất cao

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) Kazutaka Yamato. Ảnh: Thanh Hiền

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 2-10, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) Kazutaka Yamato cho biết, nguồn dầu thô chủ yếu từ Kuwait hiện đã được nối lại. Tuy nhiên, sau những biến động vừa qua, NSRP xác định không chỉ dựa vào nguồn cung truyền thống mà chủ động tìm kiếm và đánh giá các loại dầu thô thay thế, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của nhà máy.

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Ảnh: ĐVCC.

Theo ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đến nay nhà máy có khả năng xử lý khoảng 10 loại dầu thô khác nhau, bên cạnh nguồn dầu truyền thống từ Kuwait. Dấu mốc quan trọng là tháng 1-2026, NSRP lần đầu chế biến thành công dầu Das Blend, với quy mô khoảng 1 triệu thùng. Lô dầu được đưa về Nghi Sơn từ cuối tháng 12-2025 và được tiếp nhận, xử lý an toàn theo yêu cầu kỹ thuật của nhà máy.

Từ tháng 9-2026, nhà máy đã tiếp nhận 3 tàu dầu thô từ Kuwait và trong tháng 10 dự kiến tiếp tục nhận thêm 3 tàu. Theo thỏa thuận dài hạn, khoảng 85% lượng dầu thô của nhà máy được cam kết từ Kuwait, phần còn lại có thể được bổ sung từ các nguồn khác nếu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, giá và điều kiện thương mại.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Thanh Hiền

Sau 9 tháng năm 2026, NSRP đã chế biến khoảng 8,38 triệu tấn dầu thô, cung ứng khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu cho thị trường. Trong quý IV, nhà máy dự kiến cung ứng thêm khoảng 2,69 triệu tấn sản phẩm, đưa tổng sản lượng cả năm lên hơn 9,2 triệu tấn.

Đáng chú ý, nhà máy hiện vận hành 125% công suất thiết kế. Theo ông Lê Nguyễn Quốc Vinh, kế hoạch dầu thô trong những tháng cuối năm thường được chốt trước khoảng 2 tháng. Đến đầu tháng 10, nguồn dầu phục vụ sản xuất trong tháng 10 và 11 đã được xác định, trong khi kế hoạch nguyên liệu cho tháng 12 đang được chuẩn bị.

Với công suất thiết kế 200.000 thùng dầu thô/ngày, tương đương khoảng 10 triệu tấn/năm, NSRP đóng góp khoảng 35-40% nhu cầu xăng, dầu của thị trường trong nước.

Sản phẩm của nhà máy được PVNDB tiêu thụ theo cơ chế bao tiêu và phân phối tới các thương nhân đầu mối trên toàn quốc. Trong những giai đoạn thị trường biến động, việc phối hợp giữa sản xuất, phân phối và quản lý tồn kho giúp hạn chế nguy cơ đứt gãy nguồn cung trên thị trường.

Theo NSRP, hiệu quả vận hành và tài chính của doanh nghiệp đã cải thiện đáng kể trong năm 2026 nhờ duy trì công suất cao, diễn biến thuận lợi của biên lợi nhuận lọc dầu, tối ưu nguyên liệu đầu vào và kiểm soát chi phí, dòng tiền.