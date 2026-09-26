Nghị sĩ Iran dọa luận tội Ngoại trưởng vì gặp phái viên Mỹ

Một số nghị sĩ bảo thủ Iran đe dọa sử dụng quyền giám sát của Quốc hội, trong đó có khả năng luận tội Ngoại trưởng Abbas Araghchi, sau khi ông tham gia các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ tại New York.

Nghị sĩ Hossein Ali Haji-Deligani, Phó Chủ tịch Ủy ban Điều 90 của Quốc hội Iran, ngày 23/9 tuyên bố sẽ sử dụng các công cụ giám sát để xử lý ông Araghchi.

Ông chỉ trích Ngoại trưởng Iran vì đã nghe bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, đồng thời đặt câu hỏi về việc ông Araghchi tiếp xúc với các quan chức Mỹ.

Một số nghị sĩ theo đường lối cứng rắn cũng yêu cầu Ngoại trưởng giải thích cơ sở và thẩm quyền cho các cuộc tiếp xúc với Washington.

Nghị sĩ Ebrahim Rezaei cho rằng Bộ Ngoại giao Iran có nhiệm vụ thực thi chính sách chứ không phải tự hoạch định chính sách, đồng thời yêu cầu ông Araghchi giải trình về "sự ủy quyền" cho các cuộc làm việc với phía Mỹ.

Sức ép xuất hiện ngay sau khi ông Araghchi có cuộc tiếp xúc hiếm hoi với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York.

Theo truyền thông Iran và Al Jazeera, cuộc gặp diễn ra ngày 22/9 theo đề nghị từ phía Mỹ, nhằm trao đổi các thông điệp và điều kiện của Tehran, trong đó có vấn đề mở lại eo biển Hormuz.

Phía Mỹ cho biết các nhà trung gian đã liên tục di chuyển giữa 2 phái đoàn trong ngày, trong khi Tổng thống Trump nói ông Witkoff và Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với các quan chức Iran.

Trước sức ép từ các nghị sĩ, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei lên tiếng giải thích rằng ông Araghchi đã được trao quyền chuyển 7 điều kiện của Tehran tới các bên trung gian.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc truyền đạt các điều kiện không đồng nghĩa Iran thay đổi lập trường đàm phán.

Tehran hiện yêu cầu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ phong tỏa các cảng của Iran để tiến tới việc mở lại eo biển Hormuz.

Một quan chức Iran nói Tehran có thể mở lại tuyến hàng hải này trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện được đáp ứng.

Những diễn biến này cho thấy hoạt động ngoại giao giữa Washington và Tehran đang được nối lại, nhưng vẫn vấp phải sự phản đối từ các lực lượng cứng rắn tại Iran.

Các nhà phân tích được Al Jazeera dẫn lời cho rằng còn quá sớm để kỳ vọng một thỏa thuận đột phá, bởi những bất đồng cốt lõi giữa 2 bên vẫn chưa được giải quyết.

Việc các nghị sĩ chỉ trích ông Araghchi cũng cho thấy chính quyền Iran phải cân bằng giữa nhu cầu duy trì kênh ngoại giao với Mỹ và sức ép từ những lực lượng không muốn Tehran thể hiện bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào.