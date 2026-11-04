Nghị sĩ Hakeem Jeffries đứng trước cơ hội trở thành Chủ tịch Hạ viện da màu đầu tiên

Ông Jeffries phát biểu trong ngày khai mạc Quốc hội khóa 118 của Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons

Chính trị gia 56 tuổi ở bang New York này sẽ chỉ chính thức đảm nhiệm cương vị trên vào ngày 3/1/2027. Trong vài tuần tới, ông sẽ phải nỗ lực củng cố sự ủng hộ của các nghị sĩ mới đắc cử thuộc cả phe cấp tiến lẫn phe ôn hòa trong đảng.

Tuy nhiên, trong nội bộ đảng Dân chủ, mọi người gần như chắc chắn về việc ai sẽ là người dẫn dắt đảng này trở lại vị thế nổi bật trên chính trường quốc gia trong 2 năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Ông Jeffries, người vừa được bầu vào Hạ viện trong nhiệm kỳ thứ 8, đã nhanh chóng thăng tiến trong hàng ngũ đảng Dân chủ nhờ sự ủng hộ của các nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo Hạ viện cũng như trong Nhóm nghị sĩ da màu tại Quốc hội Mỹ (CBC), một tổ chức có ảnh hưởng lớn.

Chính trị gia New York này thường xuyên đề cập ý nghĩa lịch sử của khu vực bầu cử mà ông đại diện trong phong trào đấu tranh vì quyền công dân. Một số khu dân cư thuộc khu vực mà ông đang đại diện từng là địa bàn bầu cử của bà Shirley Chisholm, nữ nghị sĩ da màu đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ.

Khi được bầu làm lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện năm 2022, ông Jeffries tuyên bố: “Tôi tiếp nối những thành quả mà những người như bà Shirley Chisholm và nhiều người khác đã tạo dựng để tiếp tục thúc đẩy những tiến bộ vì người dân Mỹ bình thường”. Khi đó, ông đã làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ da màu đầu tiên lãnh đạo một trong hai chính đảng lớn tại một trong hai viện của Quốc hội Mỹ.

Ngoài ông Hakeem Jeffries, một số nghị sĩ cũng đã làm nên lịch sử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/1.

Dự báo bà Keisha Lance Bottoms sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Georgia, nữ thống đốc đầu tiên của bang này và cũng là nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Bà Bottoms (người từng phục vụ trong chính quyền Tổng thống Joe Biden) đang trên đà đánh bại đối thủ là ông Rick Jackson (người được Tổng thống Donald Trump ủng hộ).

Ông Chris Pappas được dự báo sẽ trở thành nam thượng nghị sĩ công khai đồng tính đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ sau chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang New Hampshire. Chiến thắng của ông giúp đảng Dân chủ giữ được một ghế quan trọng tại bang mà trước đó đảng Cộng hòa xem là một trong những cơ hội tốt nhất để giành thêm ghế. Ông Pappas là nghị sĩ Hạ viện đã trải qua 4 nhiệm kỳ, đại diện khu vực Đông Nam bang New Hampshire.

Theo dự báo, ông Byron Donalds sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của bang Florida. Trong chiến dịch tranh cử, ông tập trung vào cải cách thuế, quản lý các trung tâm dữ liệu và ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tại Florida - một bang ngày càng có xu hướng nghiêng về đảng Cộng hòa trong cả các cuộc bầu cử cấp bang và liên bang.

Bà Melat Kiros được dự báo sẽ trở thành nữ nghị sĩ da màu đầu tiên đại diện bang Colorado tại Hạ viện Mỹ sau chiến thắng tại khu vực bầu cử số 1 của bang này.

Ông Adam Hamawy được dự báo sẽ trở thành nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên của bang New Jersey tại Hạ viện Mỹ sau chiến thắng tại khu vực bầu cử quốc hội số 12.

Trong khi đó, bà Claire Valdez được dự báo sẽ trở thành nữ nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên đại diện bang New York tại Hạ viện Mỹ. Bà sẽ giành chiến thắng tại khu vực bầu cử quốc hội số 7 của bang.

Hiện nay, đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm 3 ghế để giành quyền kiểm soát Hạ viện và đang được đánh giá có nhiều khả năng đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, quy mô đa số ghế của đảng này sẽ phụ thuộc vào mức độ cử tri chuyển sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ.

Hạ viện Mỹ có tổng cộng 435 ghế, tất cả đều được bầu lại 2 năm/lần và một đảng cần giành ít nhất 218 ghế để kiểm soát cơ quan này. Thượng viện Mỹ có tổng cộng 100 ghế, trong đó 35 ghế được đưa ra bầu lại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Đảng Dân chủ cần có ít nhất 51 ghế để kiểm soát Thượng viện, trong khi đảng Cộng hòa chỉ cần duy trì 50 ghế, do Phó Tổng thống JD Vance có quyền bỏ phiếu quyết định trong trường hợp Thượng viện có tỷ lệ chia đều 50-50.