Nghị sĩ Dân chủ khuyên ông Trump và đảng Cộng hòa tìm luật sư sau thất cử

Ông Garcia đưa ra khuyến nghị trên vào tối 3/11 (giờ địa phương) trong bối cảnh “làn sóng xanh” dường như đang lan rộng trên khắp nước Mỹ sau khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đảng Dân chủ được dự báo đã giành lại quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ từ tay đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Robert Garcia. Ảnh: Los Angeles Times

Theo báo Guardian, thông báo ngắn gọn của chính trị gia cấp cao của đảng Dân chủ cho thấy sự sẵn sàng của các nghị sĩ thuộc đảng này tại Hạ viện Mỹ trong việc đối đầu với chính quyền Trump vào năm tới, sau khi họ đạt kết quả tốt hơn phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Ủy ban Giám sát của Hạ viện Mỹ có thẩm quyền sâu rộng trong việc triệu tập nhân chứng, yêu cầu cung cấp các tài liệu chính phủ và ban hành trát đòi hầu tòa. Ông Garcia hiện là thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát của Hạ viện Mỹ và dự kiến ​​sẽ trở thành chủ tịch ủy ban này của Hạ viện khóa mới.

Trước ngày bầu cử giữa kỳ, ông Garcia đã cảnh báo nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng, ông sẽ dẫn đầu các cuộc điều tra về vai trò của tỷ phú Elon Musk trong Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), cơ quan được thành lập ngay khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 và đã giải thể trước thời hạn vào tháng 7 năm nay; các hoạt động kinh doanh của gia đình ông Trump; những hành vi lạm quyền tại Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) cũng như bê bối liên quan đến tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein.

“Chúng tôi không bắt đầu từ con số không. Đã có rất nhiều công việc được thực hiện công khai và cũng có rất nhiều công việc khác mà chúng tôi đã âm thầm xúc tiến trong suốt nhiều tháng qua”, ông Garcia chia sẻ với trang Punchbowl News.

Trong 2 năm qua, các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã phải đối mặt với cuộc chiến đầy khó khăn trước chương trình nghị sự của ông Trump, do đảng Cộng hòa nắm giữ thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Tuy nhiên, trước nửa đêm 3/11, đảng Dân chủ đã giành lại được các ghế quan trọng tại Hạ viện ở Kentucky, New Jersey, Bắc Carolina, Pennsylvania và Ohio, đồng thời đạt được những thắng lợi then chốt trong các cuộc đua vào Thượng viện, qua đó đoạt quyền kiểm soát Quốc hội từ phe Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden, người dự kiến ​​sẽ đứng đầu Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, cũng đã thể hiện sự tự tin về thẩm quyền mà ông có thể nắm giữ trong tương lai. “Trát đòi hầu tòa”, ông Wyden viết trên mạng xã hội X.

Với chiến thắng vang dội, ông Garcia, ông Wyden cùng các nhà lãnh đạo khác của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ sẽ có thể dẫn dắt và định hướng các cuộc điều tra nhắm vào Tổng thống Trump, các đồng minh và chương trình nghị sự của ông.