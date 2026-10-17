Nghị sĩ châu Âu nêu phương án giúp Anh kết nối lại thị trường chung EU

Mô hình Thụy Sĩ cộng có thể giúp Anh tiếp cận sâu hơn thị trường chung với EU. (Nguồn: Energy Transition)

Ông Lange đề cập mô hình được gọi là Thụy Sĩ cộng, theo đó Anh có thể tiếp cận sâu hơn thị trường chung thông qua các thỏa thuận về tiêu chuẩn, quy định và dịch chuyển lao động.

Theo bài viết trên The Guardian, Thụy Sĩ hiện không phải thành viên EU nhưng có quan hệ kinh tế chặt chẽ với khối dựa trên hơn 100 thỏa thuận song phương; nước này cũng có khoản đóng góp tài chính cho các chương trình của EU.

Ông Lange nói Anh đã có nhiều điểm tương đồng về quy định với EU nên một thỏa thuận tăng cường kết nối có thể hoàn tất trong thời gian ngắn, nếu có quyết định chính trị tương ứng.

Tuy nhiên, việc tham gia thị trường chung theo mô hình đề xuất sẽ không đồng nghĩa với việc Anh có quyền biểu quyết trong các thể chế của EU. Một nội dung tranh luận khác là khả năng đưa Anh vào chính sách Made in Europe của EU, vốn hướng tới hỗ trợ sản xuất trong khối thông qua các quy tắc về mua sắm công và công nghiệp.

Theo The Guardian, Pháp không ủng hộ việc đưa Anh vào cơ chế này, trong khi Đức, Italy và Hà Lan có quan điểm thuận lợi hơn. Ông Lange cảnh báo việc loại Anh khỏi một số ưu đãi có thể làm phát sinh tranh chấp liên quan thỏa thuận thương mại hiện hành.