Nghị sĩ cấp cao Mỹ kêu gọi tỷ phú Jensen Huang từ chức

CEO Jensen Huang của Nvidia phát biểu tại hội nghị ở Berlin, Đức, ngày 21/10. (Ảnh: Reuters)

“Nguy cơ bị tống tiền là vô cùng lớn. Với một vấn đề nhạy cảm như chip Nvidia, tôi cho rằng ông ấy buộc phải ra đi”, ông Cramer nói với Politico.

“Nếu điều tồi tệ nhất ông ấy thực sự làm chỉ là ngoại tình với người phụ nữ này, người có thể là hoặc không phải là gián điệp Trung Quốc - khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, như vậy cũng đã đủ. Bởi vì còn những vấn đề nào khác nữa thì chúng ta chưa biết. Và đối với tôi, đây là một rủi ro an ninh”, ông Cramer nói.

CEO Nvidia đang phải đối mặt với cuộc điều tra của hội đồng quản trị công ty, sau khi báo New York Times đưa tin ông có quan hệ tình cảm với nữ doanh nhân Alice Huang, người bị các cơ quan an ninh Mỹ nghi ngờ là nhân vật cung cấp thông tin cho tình báo Trung Quốc.

Ngày 9/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mối quan hệ giữa ông Huang và nữ doanh nhân.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc gián điệp, gọi chúng là “vô căn cứ” và “mang tính bôi nhọ”.

Nvidia cho biết, hội đồng quản trị không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của công ty đã bị xâm phạm. Công ty cũng cho biết ông Huang cam kết hợp tác với cuộc rà soát nội bộ.

Ông Huang gửi thư tới các nhân viên công ty để xin lỗi và thừa nhận không chung thủy với vợ, nhưng không cung cấp chi tiết về mối quan hệ này.

Ông Huang là một trong những người thân cận nhất của Tổng thống Trump tại Thung lũng Silicon. Trong 2 năm qua, ông nhiều lần công khai ủng hộ chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Trump và thường xuyên xuất hiện tại Washington, trong bối cảnh Nvidia tìm cách bán các dòng chip tiên tiến cho thị trường Trung Quốc.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ yêu cầu siết chặt hơn nữa biện pháp hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Bị hạn chế vẫn mua được chip mạnh

Theo bài báo của Reuters, một trường đại học có quan hệ gần gũi với quân đội Trung Quốc đã mua các chip AI H200 của Nvidia trong tháng 10 vừa qua, dù trường này nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Thông tin này xuất hiện trong các hồ sơ mua sắm công, cho thấy những lỗ hổng trong nỗ lực của Washington nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Tỷ phú Jensen Huang cho rằng việc tiếp tục bán chip cho Trung Quốc sẽ giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ, đồng thời khiến khách hàng Trung Quốc tiếp tục phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ Mỹ cho rằng việc Trung Quốc tiếp cận những chip AI mạnh nhất của Nvidia có thể đẩy nhanh quá trình phát triển các hệ thống AI phục vụ thiết kế vũ khí, phân tích tình báo và hiện đại hóa quân sự.

Cả nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đều kêu gọi tăng cường kiểm soát việc Trung Quốc tiếp cận các chip AI tiên tiến.

Chủ tịch của 3 ủy ban thuộc Quốc hội Mỹ đã yêu cầu tổ chức buổi điều trần với ông Huang vào ngày 18/11, liên quan đến những tiếp xúc của ông với người phụ nữ Trung Quốc.

Hồ sơ mua sắm được công bố trên website của Đại học Công nghệ Tây Bắc ngày 21/10 cho thấy trường này mua 2 chip H200 trong tháng 10, với tổng giá trị 874.700 tệ (123.000 USD).

Số chip này được mua từ Công ty Công nghệ mạng Shaanxi Bosuan, thay vì mua trực tiếp từ Nvidia.

H200 là một trong những dòng chip mạnh nhất của Nvidia dành cho việc huấn luyện và vận hành các hệ thống AI tiên tiến, thuộc diện phải được Mỹ cấp giấy phép xuất khẩu.

Hồ sơ mua sắm cũng cho thấy trong năm nay, Đại học Công nghệ Tây Bắc đã mua quyền truy cập chip H200 và các bộ xử lý AI mạnh khác của Nvidia, thông qua 5 hợp đồng thuê năng lực tính toán từ các công ty Trung Quốc.

Đại học Công nghệ Tây Bắc, Nvidia và Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ đều không phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Đại học Công nghệ Tây Bắc, có trụ sở tại thành phố Tây An, thuộc nhóm “Bảy trường đại học quốc phòng” của Trung Quốc - gồm các trường đại học tinh hoa tập trung vào lĩnh vực quốc phòng. Đại học Công nghệ Tây Bắc tiến hành các hoạt động nghiên cứu liên quan đến máy bay quân sự, tên lửa và vệ tinh.

Năm 2001, Bộ Thương mại Mỹ đưa trường này vào danh sách đen thương mại, còn gọi là Entity List, do nghi ngờ trường liên quan đến các hoạt động phổ biến công nghệ tên lửa và nghiên cứu quân sự.

Năm 2019, Mỹ tiếp tục siết chặt hạn chế, quy định rằng giấy phép xuất khẩu công nghệ Mỹ thuộc diện kiểm soát sang trường này nhìn chung sẽ bị từ chối.