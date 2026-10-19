Nghị sĩ Australia Helen Haines trong tình trạng nguy kịch sau khi bị ô-tô đâm

Chân dung nghị sĩ Helen Haines. (Nguồn: Helenhaines.org)

Bà Helen Haines (65 tuổi) là nghị sĩ độc lập đại diện khu vực bầu cử Indi thuộc bang Victoria từ năm 2019.

Theo thông báo của cảnh sát, vào khoảng 15 giờ 35 phút ngày 19/10 (giờ địa phương), bà Haines đã bị xe ô-tô đâm tại thành phố Wangaratta, cách thành phố Melbourne khoảng 200km về phía đông bắc. Bà đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Chia sẻ thông tin với báo chí, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, bà Haines bị tấn công bên ngoài văn phòng đại diện khu vực bầu cử của mình.

Cũng theo ông Albanese, một nghi phạm đã bị bắt giữ và cảnh sát đang mở cuộc điều tra quy mô lớn để làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Cảnh sát xác định nghi phạm là một người đàn ông 43 tuổi và cho biết đã tìm thấy một con dao bên trong phương tiện của người này.

Thủ tướng Albanese cho biết, lực lượng chống khủng bố liên hợp của bang Victoria đã được kích hoạt để điều tra vụ việc, song còn quá sớm để xác định động cơ gây án.