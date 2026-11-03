Nghi sát hại người tình, đu dây cáp từ tầng 4 khách sạn để bỏ trốn

Công an phong tỏa hiện trường xảy ra sự việc. Video: Xuân Ngọc

Ngày 3/11, Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương tại một khách sạn ở phường Nam Nha Trang.

Theo điều tra ban đầu, ngày 30/10, bà T.T.T. (46 tuổi, trú TPHCM) cùng ông N.H.P. (49 tuổi, trú phường Nam Nha Trang), được cho là có quan hệ tình cảm, thuê phòng tại tầng 2 khách sạn N.L. để lưu trú.

Trong thời gian ở đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Tối 2/11, ông P. bị nghi dùng kéo đâm nhiều nhát khiến bà T. tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Ngọc

Rạng sáng hôm sau, ông P. lên ban công tầng 4 khách sạn, đu theo đường dây cáp bên ngoài tòa nhà để bỏ trốn. Khi còn cách mặt đất khoảng 10m, người này bị rơi xuống vỉa hè, chấn thương.

Phát hiện sự việc, người dân đưa ông P. đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu, đồng thời trình báo công an.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Xuân Ngọc

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nam Nha Trang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Kiểm tra căn phòng hai người thuê, lực lượng chức năng phát hiện bà T. đã tử vong.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.