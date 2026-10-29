Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới công tác cán bộ
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nghi-quyet-ve-xay-dung-doi-ngu-can-bo-cac-cap-va-doi-moi-cong-tac-can-bo-post1398265.html