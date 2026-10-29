Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới công tác cán bộ

Khoảng 39.000 đơn vị không còn khả năng đóng có tổng số tiền chậm đóng khó thu hồi khoảng 5.100 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc không còn ở địa chỉ đăng ký, ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng đến việc giải quyết quyền lợi người lao động.