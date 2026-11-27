Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 47/2026/QH16 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027.

Quốc hội quyết nghị: Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống nhân dân làm thước đo.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Một số chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%; tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 15%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội dự kiến đạt 36-38% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong GDP khoảng 23,5%; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 96,7%...

Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị, đồng thời đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế; tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Các nhiệm vụ, giải pháp tiếp theo là: Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới; tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe nhân dân; phát triển thị trường lao động hiện đại; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó biển đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phát triển bền vững kinh tế biển.

Đồng thời, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; tổ chức thành công APEC 2027; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện; thống nhất tư duy, nhận thức và hành động; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước, tự tin, tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực, thực hiện thành công toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030./.