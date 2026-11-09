Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027: Tăng thu, quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả
Sáng 9/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu cho rằng, việc tăng thu ngân sách nhà nước, quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả sẽ góp phần quan trọng duy trì đà tăng trưởng cao và đảm bảo an sinh xã hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nghi-quyet-ve-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2027-tang-thu-quan-ly-chi-tiet-kiem-hieu-qua-246261109185207556.htm