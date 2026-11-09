Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027: Tăng thu, quản lý chi tiết kiệm, hiệu quả

Ở cương vị giám đốc điều hành của Nvidia, ông Jensen Huang nắm quyền kiểm soát chặt chẽ công ty của mình. Điều này khiến hội đồng quản trị Nvidia gặp thách thức lớn khi điều tra mối quan hệ tình cảm của ông với nữ doanh nhân bị nghi ngờ là gián điệp.