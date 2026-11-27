Nghị quyết nêu rõ, Quốc hội cơ bản tán thành với các giải pháp, cam kết mà Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên khác của Chính phủ đã báo cáo tại phiên chất vấn.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực được chất vấn.

Đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công

Đối với lĩnh vực tài chính, Quốc hội yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, “điểm nghẽn” trong tổ chức thực hiện. Bảo đảm phân bổ vốn kịp thời, sử dụng hiệu quả nguồn lực theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ chi tiết số vốn đầu tư công năm 2026 còn lại theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng, rà soát, phân loại, thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng tồn đọng, kéo dài, xử lý trách nhiệm của đơn vị chậm hoàn ứng theo quy định.

Nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa và dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; giảm tối đa thủ tục, thời gian chuẩn bị dự án sử dụng vốn ODA. Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2027 và kế hoạch trung hạn 2026-2030 phù hợp với tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân của từng chương trình, dự án; tháo gỡ vướng mắc trong chuẩn bị, triển khai dự án và huy động nguồn vốn dài hạn.

Quốc hội yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài; phối hợp với các cơ quan liên quan yêu cầu các chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện việc xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng từ ngày 1-1-2027 theo quy định của Nghị định số 248/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện quản lý thuế theo mức độ rủi ro, tập trung kiểm tra người nộp thuế, lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao; xử lý nghiêm hành vi mua bán trái phép hóa đơn; hướng dẫn, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện phương thức quản lý thuế mới, giảm chi phí tuân thủ…

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Quốc hội yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành. Khẩn trương ban hành hướng dẫn về khoán chi, xác định sản phẩm đầu ra, cấp kinh phí qua các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm có kiểm soát.

Đến hết năm 2026, rà soát, xử lý dứt điểm số dự toán chưa phân bổ và số kinh phí các bộ, ngành, địa phương đề nghị hủy dự toán, thu hồi, hoàn trả ngân sách nhà nước. Trong phân bổ, giao dự toán năm 2027, bảo đảm bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Trong quý IV-2026, hoàn thành việc tuyển chọn, ký hợp đồng, bố trí kinh phí đối với các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đủ điều kiện; gắn từng nhiệm vụ với sản phẩm cuối cùng, địa chỉ ứng dụng, mốc đánh giá và thương mại hóa.

Trong năm 2027, hoàn thiện, vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia; rà soát, hoàn thiện khung pháp lý cho các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và địa phương; phối hợp hoàn thiện cơ chế huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân cho thương mại hóa công nghệ và theo dõi riêng vốn cam kết, vốn thực góp của doanh nghiệp, đánh giá bằng kết quả ứng dụng và doanh thu thương mại hóa.

Tập trung xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; phối hợp khắc phục tình trạng chậm triển khai các nền tảng số dùng chung, đầu tư phân tán, trùng lặp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Trong quý II-2027, hoàn thành rà soát, bổ sung dữ liệu nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa vào sử dụng công cụ cảnh báo nhiệm vụ trùng lặp…