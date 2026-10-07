TỔNG QUAN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3

Những quyết sách trọng tâm và triển khai tại Bắc Ninh

2 quy định5 nghị quyết2 kết luận

Mở đầu

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20 đến 24/7/2026 tại Hà Nội. Hội nghị thông qua nội dung chín văn kiện gồm hai quy định, năm nghị quyết và hai kết luận; thảo luận, cho ý kiến và thông qua bốn báo cáo; đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Các văn kiện tập trung vào xây dựng Đảng, đổi mới mô hình phát triển, bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng xã hội, định hướng sửa đổi pháp luật đất đai, phát triển quốc gia biển mạnh, hoàn thiện hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tra cứu theo chủ đề dưới đây để xem nội dung cốt lõi, định hướng triển khai tại Bắc Ninh và tải văn bản gốc.

Nghị quyết 17-NQ/TW (PDF)1Thi hành Điều lệ ĐảngQuy định 208-QĐ/TW2Những điều đảng viên không được làmQuy định 207-QĐ/TW3Đổi mới mô hình phát triển Việt NamNghị quyết 19-NQ/TW4Chiến lược An ninh quốc giaNghị quyết 22-NQ/TW5Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triểnNghị quyết 18-NQ/TW6Định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quanNghị quyết 21-NQ/TW7Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnhNghị quyết 20-NQ/TW8Hoàn thiện hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấpKết luận 76-KL/TW9Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậuKết luận 75-KL/TW

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1. Thi hành Điều lệ Đảng

Quy định 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026

Nội dung cốt lõi

Quy định hệ thống tổ chức của Đảng theo đơn vị hành chính cấp xã gồm xã, phường, đặc khu; cấp tỉnh, thành phố và cấp Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Thí điểm thống nhất, đồng bộ tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cấp cơ sở; quy định việc thành lập tổ chức đảng, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quan hệ công tác theo từng cấp, từng loại hình.

Cụ thể hóa các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, công tác đảng viên, tổ chức đảng trong Quân đội và Công an, công tác kiểm tra và khen thưởng, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan, tài chính của Đảng.

Bắc Ninh triển khai

Kế hoạch 70-KH/TU, ngày 24/8/2026, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; rà soát quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ để bảo đảm thống nhất, phù hợp với mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới.

Quy định 208-QĐ/TW (PDF)

Văn bản liên quan:

Kế hoạch 70-KH/TU (PDF)

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2. Những điều đảng viên không được làm

Quy định 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026

Nội dung cốt lõi

Quy định 19 điều đảng viên không được làm nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, tính tiên phong và gương mẫu của đảng viên.

Ngăn chặn vi phạm trong phát ngôn, cung cấp và phổ biến thông tin, tài liệu, dữ liệu; bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; yêu cầu trách nhiệm khi sử dụng internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Kiểm soát lạm quyền, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; lợi dụng sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo để vụ lợi.

Quy định khẳng định không hạn chế tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia – dân tộc.

Bắc Ninh triển khai

Kế hoạch 69-KH/TU, ngày 24/8/2026, yêu cầu đưa việc thực hiện Quy định vào sinh hoạt chi bộ và đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa vi phạm từ sớm; phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra và cơ quan liên quan; phát huy giám sát của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân. Đồng thời, thúc đẩy số hóa hồ sơ đảng viên và hồ sơ kiểm tra, giám sát.

Quy định 207-QĐ/TW (PDF) Kế hoạch 69-KH/TU (PDF)

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3. Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026

Nội dung cốt lõi

Xây dựng mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; lấy con người làm trung tâm, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Chuyển trọng tâm tăng trưởng sang nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sử dụng nguồn lực; đổi mới thể chế và quản trị theo mục tiêu, dữ liệu, sản phẩm và kết quả đầu ra.

Đổi mới đồng bộ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa và con người, sinh thái, quốc phòng – an ninh, đối ngoại – hội nhập và quản trị quốc gia.

Đến năm 2030 tạo lập nền tảng; đến năm 2035 cơ bản hoàn thành quá trình chuyển đổi; đến năm 2045 hoàn thành chuyển đổi sang mô hình phát triển mới.

Bắc Ninh triển khai

Chương trình hành động 39-CTr/TU, ngày 27/8/2026, đặt trọng tâm vào công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo, điện tử thông minh; dịch vụ giá trị gia tăng cao và logistics; kinh tế số, xanh và tuần hoàn. Tỉnh định hướng phát triển quản trị dựa trên dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và văn hóa Kinh Bắc; khai thác các không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng và phát triển hệ sinh thái gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đến năm 2030 tạo lập đồng bộ nền tảng mô hình mới; đến năm 2035 cơ bản hoàn thành chuyển đổi; đến năm 2045 chuyển đổi toàn diện. Chương trình có 31 chỉ tiêu cụ thể trong phụ lục.

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Infographic: Bắc Ninh đổi mới mô hình phát triển

Nghị quyết 19-NQ/TW (PDF) Chương trình hành động 39-CTr/TU (PDF)

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4. Chiến lược An ninh quốc gia

Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 28/7/2026

Nội dung cốt lõi

Bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc; gắn bảo vệ an ninh với tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, chủ động, bao trùm và kiến tạo; mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển và sự vận hành ổn định của hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ.

Coi an ninh mạng, dữ liệu và công nghệ là trung tâm, an ninh con người là mục đích; tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế, năng lượng, môi trường, nguồn nước và lương thực.

Tích hợp yêu cầu an ninh ngay từ đầu trong chiến lược, quy hoạch, chính sách và dự án; nâng cao dự báo, cảnh báo sớm, quản trị rủi ro, sức chống chịu và năng lực ứng phó với các tình huống khủng hoảng.

Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân; phát huy sức mạnh toàn xã hội và hợp tác quốc tế về an ninh.

Nghị quyết 22-NQ/TW (PDF)

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5. Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển

Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026

Nội dung cốt lõi

Xây dựng xã hội lấy con người làm trung tâm; gắn phát triển kinh tế với văn hóa, đạo đức, pháp luật, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Nâng cao an ninh con người, chất lượng sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc; phát triển an sinh xã hội đa tầng, hiện đại, bao trùm và bền vững.

Tập trung ba nhóm đột phá: xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa Đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở.

Đến năm 2030 cơ bản tạo lập nền tảng; đến năm 2045 xây dựng thành công xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

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Bắc Ninh triển khai

Kế hoạch 73-KH/TU, ngày 27/8/2026, cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng con người Bắc Ninh, tăng cường kỷ cương, bảo đảm an ninh, an toàn và phát triển quản trị xã hội dựa trên dữ liệu.

Một số mục tiêu đến năm 2030: phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; ít nhất 50% số xã, phường không có ma túy; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt giá trị trung bình cả tỉnh trên 88%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 42%.

Nghị quyết 18-NQ/TW (PDF) Kế hoạch 73-KH/TU (PDF)

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6. Định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026

Nội dung cốt lõi

Khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; quyền sử dụng đất là tài sản và hàng hóa đặc biệt, được pháp luật bảo hộ.

Hoàn thiện đồng bộ pháp luật đất đai và các luật liên quan để khơi thông nguồn lực, bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí và đầu cơ.

Định hướng đổi mới quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá đất và tài chính đất đai; gắn phân cấp, phân quyền với kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Chuyển tư duy từ bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống của người dân; quan tâm nơi ở, hạ tầng, dịch vụ thiết yếu và sinh kế khi Nhà nước thu hồi đất.

Hiện đại hóa quản trị đất đai, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, liên thông; công khai các quyết định và tăng cường cảnh báo rủi ro.

Lưu ý tra cứu: Đây là nghị quyết về quan điểm, định hướng sửa đổi pháp luật. Việc áp dụng quy định cụ thể cần đối chiếu các văn bản pháp luật được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Nghị quyết 21-NQ/TW (PDF)

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7. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026

Nội dung cốt lõi

Xác định biển là không gian phát triển chiến lược; gắn kết đất liền, biển và hải đảo trong phát triển quốc gia, bảo vệ chủ quyền, quốc phòng và an ninh.

Đổi mới quản trị biển theo hướng tổng hợp, thống nhất, hiện đại; tăng cường khoa học, công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững.

Phát triển các ngành kinh tế biển, hạ tầng và chuỗi giá trị liên quan; thúc đẩy liên kết vùng, cảng biển, vận tải, logistics, du lịch, thủy sản và các lĩnh vực kinh tế biển mới.

Kết hợp khai thác nguồn lực với bảo vệ hệ sinh thái, môi trường biển, thích ứng với biến đổi khí hậu và hợp tác quốc tế; hướng tới trở thành quốc gia biển mạnh vào năm 2045.

Bắc Ninh triển khai

Kế hoạch 76-KH/TU, ngày 11/9/2026, định hướng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics hiện đại và dịch vụ hỗ trợ chuỗi kinh tế biển phía Bắc. Trọng tâm là kết nối các khu công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo với hệ thống cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh; phát triển vận tải đa phương thức, liên kết vùng và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu.

Đến năm 2030, đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp logistics chủ lực ứng dụng nền tảng số trong quản trị chuỗi cung ứng.

Nghị quyết 20-NQ/TW (PDF) Kế hoạch 76-KH/TU (PDF)

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8. Hoàn thiện hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp

Kết luận 76-KL/TW, ngày 28/7/2026

Nội dung cốt lõi

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Phân định rõ chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm; bảo đảm phương châm “Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực thi”; mỗi việc có một cơ quan chủ trì và đầu mối chịu trách nhiệm chính.

Gắn phân cấp, phân quyền với nguồn lực, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực; đánh giá bằng kết quả đầu ra và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bố trí cán bộ, biên chế theo vị trí việc làm, khối lượng công việc và đặc điểm địa bàn; nâng cao năng lực thực thi của cấp xã.

Xử lý tài sản công, bảo đảm bàn giao và số hóa hồ sơ sau sắp xếp; lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành.

Bắc Ninh triển khai

Kế hoạch 70-KH/TU, ngày 24/8/2026, phân công nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và cơ chế phối hợp; tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền hai cấp. Việc thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu, theo dõi bằng dữ liệu, sản phẩm cụ thể; chú trọng điều kiện hoạt động của cơ sở, quản lý tài sản, hồ sơ và chuyển đổi số.

Kết luận 76-KL/TW (PDF) Kế hoạch 70-KH/TU (PDF)

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9. Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Kết luận 75-KL/TW, ngày 28/7/2026

Nội dung cốt lõi

Đặt bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong các quyết định phát triển; lấy phòng ngừa làm chính, kiểm soát nguồn ô nhiễm và xử lý các vấn đề môi trường bức xúc.

Hoàn thiện thể chế, tăng cường thực thi, giám sát và nguồn lực; bảo vệ thiên nhiên, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải; nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng, dự báo và ứng phó thiên tai.

Phát huy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nhân lực và hợp tác quốc tế. Các định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bắc Ninh triển khai

Chương trình hành động 38-CTr/TU, ngày 25/8/2026, ưu tiên xử lý các điểm nóng ô nhiễm, nâng cao chất lượng không khí, nguồn nước và cảnh quan sinh thái; kiểm soát nguồn thải tại làng nghề, cụm công nghiệp và các khu vực trọng điểm.

Các nhiệm vụ gồm quản lý nước thải, phân loại và xử lý chất thải, thúc đẩy tái chế, giảm chôn lấp; phát triển mô hình xanh và tuần hoàn; xây dựng dữ liệu môi trường, quan trắc, cảnh báo sớm và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai. Phụ lục xác định nhiệm vụ, cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện.

Kết luận 75-KL/TW (PDF) Chương trình hành động 38-CTr/TU (PDF)

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Các nội dung khác của Hội nghị

Bốn báo cáo được thảo luận, cho ý kiến và thông qua

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sáu tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2026.

Tình hình kinh tế – xã hội sáu tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2026.

Tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4.

Chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh

Hội nghị đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh; giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án, hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Đây là nội dung quyết nghị tại thời điểm Hội nghị. Thông tin trong mục này phản ánh chủ trương được thông qua tại Hội nghị, không mô tả tình trạng hành chính ở thời điểm bạn đọc tra cứu.

Các văn kiện được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đề cập những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, mô hình phát triển, an ninh quốc gia, quản trị xã hội, đất đai, kinh tế biển, tổ chức bộ máy và môi trường. Trong đó, nâng cao chất lượng phát triển gắn với kỷ cương, hiệu quả quản trị và đời sống Nhân dân là những yêu cầu xuyên suốt.

Tại Bắc Ninh, việc đổi mới mô hình phát triển được cụ thể hóa bằng các định hướng về công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ giá trị gia tăng cao và logistics. Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy văn hóa Kinh Bắc và tăng cường liên kết vùng.

Cùng với phát triển kinh tế, các chương trình, kế hoạch của Bắc Ninh đặt ra nhiệm vụ tăng cường kỷ cương, bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp gắn với phân định rõ chức năng, trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc ở cơ sở và theo dõi kết quả bằng dữ liệu, sản phẩm cụ thể.

Bảo vệ môi trường được triển khai với trọng tâm xử lý các điểm nóng ô nhiễm, kiểm soát nguồn thải tại làng nghề, cụm công nghiệp và các khu vực trọng điểm. Các nhiệm vụ về nước thải, chất thải, tái chế, quan trắc và cảnh báo sớm gắn với phát triển mô hình xanh, tuần hoàn, nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.