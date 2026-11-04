Nghị quyết số 70-NQ/TW khơi thông nguồn lực phát triển năng lượng

Mở đường cho phát triển năng lượng

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, công tác bảo đảm an ninh năng lượng đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực. Tinh thần “năng lượng phải đi trước một bước” đang từng bước được cụ thể hóa thông qua các chương trình hành động, cơ chế, chính sách, quy hoạch, dự án hạ tầng và sự tham gia của các chủ thể kinh tế.

Theo đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương), việc triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW và Nghị quyết số 328/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Các nhiệm vụ, giải pháp được cụ thể hóa thông qua chương trình, kế hoạch hành động và hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành. Qua đó, từng bước tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng.

Nghị quyết số 70-NQ/TW mở hướng tháo gỡ các rào cản thể chế, huy động nguồn lực và củng cố an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Với vai trò cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc triển khai Nghị quyết số 328/NQ-CP, Bộ Công Thương đã chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Bộ thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm rà soát tiến độ, đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Đối với các đề xuất, kiến nghị thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Bộ Công Thương chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Những nội dung liên quan đến trách nhiệm của các bộ, cơ quan khác được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, trả lời và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện theo quy định.

Thông qua công tác theo dõi, đôn đốc và phối hợp, việc triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh năng lượng từng bước được thực hiện đồng bộ hơn, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Một trong những kết quả nổi bật sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW là những nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển các nguồn năng lượng.

Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành liên quan đã tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, từng bước cụ thể hóa các định hướng lớn của Nghị quyết.

Ở cấp Quốc hội, đáng chú ý là Luật số 147/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 ngày 23/8/2026 và Nghị quyết số 253/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

“Các văn bản này góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động điều tra, khai thác tài nguyên, phát triển các dự án năng lượng và thu hút nguồn lực đầu tư. Đồng thời, tạo cơ sở để xử lý những vướng mắc về cơ chế, thủ tục và tổ chức thực hiện các dự án trong lĩnh vực năng lượng”, đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ở cấp Chính phủ, nhiều cơ chế, chính sách tiếp tục được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực điện, dầu khí và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Điển hình là Nghị quyết số 66.6/2025/NQ-CP ngày 28/10/2025 về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí; Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/1/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với lĩnh vực điện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, sửa đổi một số điều của Nghị định số 57/2025/NĐ-CP và Nghị định số 58/2025/NĐ-CP cùng ban hành ngày 3/3/2025. Các nghị quyết này quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp, phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Cùng với đó là Nghị định số 135/2026/NĐ-CP ngày 7/4/2026 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi, ưu tiên cho đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia và đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện.

Theo đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí, công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách của Bộ Công Thương tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển thị trường năng lượng và bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Nghị quyết số 70-NQ/TW từng bước đi vào thực tiễn, thúc đẩy hoàn thiện chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực phát triển ngành năng lượng. Ảnh: Nam Nguyễn

Bộ đã ban hành Thông tư số 29/2026/TT-BCT ngày 2/6/2026 quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Thông tư số 35/2026/TT-BCT ngày 30/6/2026 quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá, danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá do Bộ Công Thương quản lý, trong đó có than, khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) và khí thiên nhiên nén (CNG).

Đặc biệt, Quyết định số 363/QĐ-BCT ngày 28/2/2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những cơ sở quan trọng để định hướng phát triển các phân ngành năng lượng trong giai đoạn tới.

“Việc hoàn thiện thể chế, chính sách không chỉ tập trung giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn hướng đến xây dựng nền tảng pháp lý ổn định, tạo dư địa cho ngành năng lượng phát triển trong dài hạn”, đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí lưu ý.

Chủ động bảo đảm nguồn cung năng lượng

Cũng theo đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí, cùng với những chuyển biến về thể chế, chính sách, công tác bảo đảm nguồn cung năng lượng tiếp tục được Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai chủ động, linh hoạt, góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Trong lĩnh vực điện, hệ thống điện quốc gia tiếp tục được vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng. Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này đạt được trong điều kiện nhu cầu điện tăng cao, đặc biệt trong đợt nắng nóng cuối tháng 6/2026. Công suất phụ tải cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 58.456 MW lúc 13 giờ 50 phút ngày 24/6; đặc biệt ngày 25/6, sản lượng điện tiêu thụ đạt 1,222 tỷ kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 9,9% so với mức kỷ lục của năm 2025.

Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, đặc biệt là các đợt nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Bộ Công Thương đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành linh hoạt, huy động hợp lý các nguồn điện và chủ động cân đối nguồn cung.

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, Bộ Công Thương đẩy mạnh hoàn thiện chính sách, tháo gỡ vướng mắc và chủ động bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế. Ảnh: Nam Nguyễn

Các giải pháp điều hành đã góp phần duy trì cung ứng điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đây là yếu tố quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nền kinh tế, nhất là khi Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đối với lĩnh vực xăng dầu, công tác bảo đảm nguồn cung tiếp tục được triển khai theo hướng chủ động, linh hoạt, gắn với yêu cầu duy trì dự trữ và nâng cao khả năng ứng phó trước những biến động của thị trường thế giới.

“Việc duy trì nguồn dự trữ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm khả năng cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế, đặc biệt trước những rủi ro phát sinh từ biến động giá năng lượng, chuỗi cung ứng và tình hình địa chính trị quốc tế”, đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí cho biết.

Trong lĩnh vực khí, nguồn cung tiếp tục được duy trì nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất điện, phân đạm và các ngành công nghiệp. Sản lượng khí cung cấp cho thị trường đạt khoảng 6,3-9,2 triệu m³/ngày. Cùng với việc duy trì khai thác, cung cấp khí trong nước, hạ tầng LNG tiếp tục được mở rộng, góp phần đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế.

Đối với lĩnh vực than, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc tiếp tục phát huy vai trò các đầu mối chủ đạo trong cung cấp than sản xuất trong nước, đặc biệt là than phục vụ các nhà máy nhiệt điện. Việc chủ động xây dựng phương án sản xuất, cung ứng và điều phối nguồn than đã góp phần bảo đảm nhiên liệu đầu vào cho phát điện, hỗ trợ duy trì hoạt động ổn định của hệ thống điện quốc gia.

Nhìn tổng thể, công tác bảo đảm nguồn cung năng lượng thời gian qua được triển khai tương đối đồng bộ giữa các lĩnh vực điện, than, dầu khí và xăng dầu. Các giải pháp điều hành không chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu năng lượng trước mắt mà còn chú trọng nâng cao khả năng dự phòng, ứng phó với những biến động bất thường.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông, Bộ Công Thương đã chủ động theo dõi, đánh giá các tác động đối với thị trường năng lượng, qua đó kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Đại diện Cục Năng lượng - Dầu khí đánh giá, sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW, những kết quả bước đầu trong hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả điều hành và bảo đảm nguồn cung năng lượng đã tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển ngành năng lượng.

Tuy nhiên, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng trong giai đoạn tới vẫn đặt ra nhiều nhiệm vụ lớn, nhất là khi nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, trong khi nguồn lực đầu tư, khả năng cung ứng nhiên liệu và những biến động từ thị trường quốc tế còn tiềm ẩn nhiều thách thức. Vì vậy, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng cường khả năng dự trữ, dự phòng.

Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW, hướng tới xây dựng hệ thống năng lượng an toàn, ổn định, tự chủ và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch hành động tại Quyết định số 3035/QĐ-BCT, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026 vào ngày 10/11/2026. Với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Mạch máu của tăng trưởng hai con số”, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao khả năng tự chủ, bảo đảm an ninh năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.